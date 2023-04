Bekreftet: Eliteseriekamp utsatt etter stort smitteutbrudd

Etter at ti Strømsgodset-spillere testet positivt på coronaviruset, er det ikke mulig å få gjennomført mandagens serieåpning mot Lillestrøm.

BLIR IKKE KAMP: Strømsgodset tar ikke turen til Lillestrøm til serieåpning mandag. Her fra forrige sesongs møte mellom lagene på Åråsen stadion.

09.04.2023 10:16 Oppdatert 09.04.2023 11:54

Det bekrefter Norges Fotballforbund (NFF) på sine hjemmesider søndag formiddag.

Strømsgodsets daglige leder, Magne Jordan Nilsen, fortalte til VG lørdag kveld at ti av klubbens spillere hadde testet positivt på coronaviruset. I pressemeldingen fra NFF står det at Godset derfor ba om å få kampen utsatt.

– Fotballkamper skal avgjøres på et sportslig grunnlag. Sykdom og skade er selvfølgelig en del av fotballen, og det må og skal sitte langt inne å utsette kamper særlig på dette nivået. Sykdomsomfanget her er imidlertid så stort at utsettelse ble utfallet, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

– Det er jo først og fremst utrolig kjedelig for alle de som gledet seg til den åpningen. Så det er veldig uheldig, sier Jordan Nilsen til VG etter at utsettelsen er et faktum.

GODSET-SJEF: Magne Jordan Nilsen er daglig leder for drammenserne.

Godsets søknad om å få kampen utsatt ble vurdert av uavhengig medisinsk kompetanse, ifølge NFF. Den ble så behandlet i spilleplanutvalget og besluttet imøtekommet.

Ny dato for kampen vil bli bestemt av rettighetshaver TV 2 og klubbene i løpet av den kommende uken.

Jordan Nilsen forteller at de to første spillerne ble bekreftet smittet tirsdag 4. april, og at det så har blitt to nye smittetilfeller hver dag frem til tallet var oppe i ti lørdag.

– Vi håpet jo at dette ikke skulle eskalere. Noe sykdom kunne man selvfølgelig tålt. Vi avlyste treningen i dag, og forhåpentligvis kommer det ikke noen ytterligere tilfeller i løpet av dagen, sier Jordan Nilsen.

– Hvordan har de ti spillerne som er bekreftet smittet det?

– Det er varierende. Noen er ordentlig dårlige, med feber og dårlig allmenntilstand. Andre har mer generelle forkjølelsessymptomer.

I Godsets treningskamp mot Vålerenga fikk de denne scoringen mot seg:

Strømsgodset tok først kontakt med NFF og Lillestrøm på fredag morgen for å orientere dem om situasjonen om det store smitteutbruddet.

«Vi beklager sterkt at den planlagte serieåpningen andre påskedag er blitt utsatt», skriver Lillestrøm i en pressemelding.

Lillestrøm hadde solgt opp mot 8000 billetter til kampen.

– Frykter dere at flere kamper skal bli utsatt?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Om det kommer flere smitteutbrudd nå blir vanskelig for meg å si noe om. Vi må bare forholde oss til den situasjonen vi er i, der det nå er ti spillere og to i støtteapparatet som er smittet. Vi må bare jobbe med å få kontroll på situasjonen så den ikke eskalerer ytterligere, sier Jordan Nilsen og legger til:

– Det er en veldig uheldig og uventet situasjon.

