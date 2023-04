Bekreftet: Eliteseriekampen mellom Strømsgodset og Lillestrøm utsatt etter stort coronautbrudd

Etter at ti Strømsgodset-spillere testet positivt på coronaviruset er det ikke mulig å få gjennomført mandagens serieåpning mot Lillestrøm.

BLIR IKKE KAMP: Strømsgodset tar ikke turen til Lillestrøm til serieåpning mandag. Her fra forrige sesongs møte mellom lagene på Åråsen stadion.

09.04.2023 10:16 Oppdatert 09.04.2023 10:53

Saken oppdateres!

Det bekrefter Norges Fotballforbund (NFF) på sine hjemmesider søndag formiddag.

Strømsgodsets daglige leder, Magne Jordal Nilsen, fortalte til VG lørdag kveld at ti av klubbens spillere hadde testet positivt på coronaviruset. I pressemeldingen fra NFF står det at Godset derfor ba om å få kampen utsatt.

– Fotballkamper skal avgjøres på et sportslig grunnlag. Sykdom og skade er selvfølgelig en del av fotballen, og det må og skal sitte langt inne å utsette kamper særlig på dette nivået. Sykdomsomfanget her er imidlertid så stort at utsettelse ble utfallet, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

Godsets søknad om å få kampen utsatt ble vurdert av uavhengig medisinsk kompetanse, ifølge NFF. Den ble så behandlet i spilleplanutvalet og besluttet imøtekommet.

Det er ikke klart når kampen vil bli omberammet til.

«Vi beklager sterkt at den planlagte serieåpningen andre påskedag er blitt utsatt», skriver Lillestrøm i en pressemelding.

Lillestrøms-sportssjef Simon Mesfin har ikke besvart VGs henvendelser søndag.