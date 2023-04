Hevder Solskjær er aktuell for trenerjobb i Belgia

Både Ole Gunnar Solskjær (50) og Ronny Deila (47) blir nevnt som kandidater til å ta over Club Brugge i Belgia.

TILBAKE PÅ SIDELINJEN? Ole Gunnar Solskjær har ikke vært å se som trener i toppfotballen siden han ledet Manchester United i november 2021.





07.04.2023 13:36 Oppdatert 07.04.2023 13:57

Journalisten Sacha Tavolieri trekker frem Solskjær, Deila og tyskeren Dino Toppmöller som «toppkandidater» til managerjobben i Club Brugge. Klubben sparket engelske Scott Parker i mars.

Troverdige The Times skriver også at Solskjær skal være på «shortlisten» til rollen. Den engelske storavisen hevder at Solskjær ikke er klubbens førstevalg, men at Club Brugge kan henvende seg til Solskjær om førstevalgene ikke vil si ja. The Times nevner videre Deila og Toppmöller som andre kandidater.

Solskjær har blitt koblet til flere trenerjobber etter at han fikk sparken av Manchester United i november 2021, men har foreløpig vært lite å se i rampelyset i ettertid. I høst fortalte Solskjær til Tidens Krav at han hadde avslått flere jobbtilbud, uten å ville si noe mer konkret. Samtidig la han ikke skjul på ønsket om å komme tilbake.

– Jeg elsker jo fotball, sa Solskjær.

I 2015: Ole Gunnar Solskjær ledet Molde til 2–1-seier borte mot Ronny Deila og Celtic.

Genk leder den belgiske serien, mens Club Brugge er nummer fem. Ronny Deila trener Standard Liège på sjetteplass og har kontrakt til sommeren 2025. Men Standard Liège er i økonomisk trøbbel og Deila skal ha krevd forsikringer om økonomien, skriver den belgiske avisen Het Laatste Nieuws. Det utelukkes derfor ikke at han kan dra.

Dino Toppmöller var assistenttrener for Julian Nagelsmann i Bayern München, men er nå ledig. Rik De Mil har i øyeblikket ansvaret for Club Brugge etter at Parker fikk fyken.

Det norske stortalentet Antonio Nusa er en del av troppen til Club Brugge. De røyk ut av Champions League-åttedelsfinalen mot Benfica med 1–7 tidligere i våres. Trond Sollied ledet Club Brugge mellom 2000 og 2005.