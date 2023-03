Her spiller Russland fotball igjen

Russland er utestengt av både det europeiske og internasjonale fotballforbundet. Torsdag ønsket Iran dem velkommen til vennskapskamp.

VENNSKAPSKAMP: Russiske Daniil Klusevitsj og lagkameratene spilte torsdag kveld mot Iran og Ali Gholizadeh i Tehran.

23.03.2023 20:09 Oppdatert 23.03.2023 20:53

– Det viser at de bruker fotball politisk. Russland er sanksjonert av FIFA og UEFA, men iranske myndigheter gjør dette for å vise Russland at de er venner, sier Mahmood Amiry-Moghaddam til VG.

Norsk-iraneren er direktør for organisasjonen Iran Human Rights ved siden av jobben som professor i nevrologi på Universitetet i Oslo.

Etter invasjonen av Ukraina i februar i fjor ble Russland kastet ut av kvalifiseringen til fotball-VM i Qatar. Nasjonen får heller ikke delta i EM neste sommer.

Treningskampen mot Iran er årets første for russerne. Landet spilte i fjor tre matcher etter utestengelsene av FIFA og UEFA. Motstanderne var da Kyrgyzstan, Tadsjikistan og Usbekistan.

I TEHRAN: Russlands utestengte landslag spilte mot Iran torsdag kveld. Bak fra venstre: Nikolay Komlisjenko, Matvej Safonov, Daniil Klusevitsj, Dmitrij Barinov, Arsen Zakharjan og Maksim Osipenko. Foran fra venstre: Anton Mirantsjuk, Anton Zinkovsky, Daler Kuzjajev, Vjateslav Karavajev, Danil Glebov og Ruslan Litvinov.

Det siste året har Russland blitt Irans største utenlandske investor, ifølge en uttalelse fra finansminister Ehsan Khandouzi til Financial Times. Samtidig har blant annet Norge stilt seg bak sanksjoner av også Iran etter at de har levert militære droner til Russland som president Vladimir Putin har brukt i krigen mot Ukraina.

– Iranere flest står sammen med Ukraina. Det har vi sett. Men fotballspillerne til Iran har ikke så mye de skulle ha sagt, sier Amiry-Moghaddam fra Iran Human Rights om torsdagens kamp.

Til forskjell fra Russland, deltok Iran i verdensmesterskapet i Qatar i november. Der protesterte de iranske spillerne ved å ikke synge nasjonalsangen i åpningskampen. Bakgrunnen var demonstrasjonene etter dødsfallet til Mahsa Amini (22).

Ifølge CNN skal spillerne etterpå ha blitt truet med vold mot familiene deres hvis de ikke sang foran de påfølgende kampene. Samme kanal har også rapportert at regimet skal ha brukt skuespillere som supportere på tribunene.

22 år gamle Mahsa Amini ble arrestert av prestestyrets moralpoliti i september for å angivelig ha brukt hijaben feil. Hun døde senere i politiets varetekt. Mens regimet i Iran hevdet at dødsfallet skyldtes sykdom, slo familien fast at hun ble torturert og drept.

– Jeg var i FNs menneskerettighetsråd forrige uke. Det er veldig få land som er imot resolusjoner som snakker om menneskerettighetsbrudd i Iran, men Russland er blant dem. Diktatorer og de som bryter menneskerettigheter, finner hverandre. Både i FN og på fotballbanen, sier Amiry-Moghaddam.

Ifølge Amnesty International har det konservative prestestyret drept flere titalls tusen mennesker etter å ha kommet til makten i 1979. Irans ambassadør til Norge har gitt USA skylden for folkets frustrasjon.

Fakta Demonstrasjonene i Iran Døde i politivaretekt: Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) døde fredag 16. september etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab. Store demonstrasjoner: Dødsfallet har ført til store demonstrasjoner over hele Iran. Demonstrantene – med kvinner i spissen – kjemper for frihet og kvinners rettigheter, mot vold mot kvinner og politisk undertrykkelse. Slagordet «Kvinner, livet, frihet» er brukt aktivt, men direkte kritikk av landets ledelse er også tydelig. «Død over diktatoren» ropes av demonstrantene.

Mange drept: Ifølge Human Rights Watch, har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» Ifølge Human Rights Watch, har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» . Internett er begrenset for å hindre kommunikasjon innad i landet, men også til utlandet. Flere hundre demonstranter skal være drept. FN hadde i februar verifisert over 300 drepte.

Dette sier Irans leder: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei mener at USA og «zionist-regimet» , som han omtaler Israel som, har planlagt «opptøyene» i Iran den siste tiden.

Ifølge FN har rundt 14.000 personer, inkludert barn, blitt arrestert i forbindelse med demonstrasjonene. Flere demonstranter er dømt til døden – flere av henrettelsene er også gjennomført. Vis mer

Russisk støtte på tribunen.

Denis Rogasjev er generalsekretær i det russiske fotballforbundet. I en redegjørelse i underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen, dumaen, fortalte Rogasjev at de jobber for å få delta i internasjonale turneringer igjen.

– Vi opplever ikke en flom av folk som vil spille mot oss. Det er veldig vanskelige forhandlinger, sier han, ifølge Inside The Games.

Parallelt rapporteres det at Russland skal delta i Det sentralasiatiske mesterskapet i juni. Forbundet består av nasjonene Afghanistan, Iran, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.

Kampen mot Iran endte 1–1 etter scoringer av Anton Mirantsjuk og Mehdi Taremi.