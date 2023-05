Solbakken åpen om egen lønn – har mesterskapsbonus på 5 millioner

ULLEVAAL STADION (VG) Ståle Solbakken fortsetter som landslagssjef for Norge frem mot 2026 og er åpen om hvilken lønn han får for jobben.

SOLID INNTEKT: Ståle Solbakken fortsetter i landslagsjobben med samme lønn som før.





15.05.2023 12:19 Oppdatert 15.05.2023 13:27

Mandag holdt Norges Fotballforbund pressekonferanse om tilstanden i norsk fotball – og veien videre.

På spørsmål fra VG om hva Norges landslagstrener får i lønn, svarer Solbakken kontant:

– Seks millioner.

– Bonuser?

– Null, svarer han.

Fotballpresident Lise Klaveness bryter inn og sier:

– Han har bonus på mesterskap, men null i grunnlønn. Vi har vedtatt at vi skal være åpne om lønnen til landslagssjef, det er det ingen andre forbund som er.

Generalsekretær Karl-Petter Løken bekrefter overfor VG at Solbakkens bonus for å komme til EM eller VM er på fem millioner kroner.

Lise Klaveness opplyser om at Solbakkens lønn er den samme som før, men at tidligere bonuser nå er innbakt i grunnlønnen.

– Ståle sin lønn er den samme som før, men da var det innbakt en bonus. Den er nå blitt en del av grunnlønnen, opplyser Klaveness.

LIK LØNN: Landslagssjefen skal ha det samme i lønn som generalsekretæren og presidentlønnen, sier Klaveness på pressekonferansen.

Tidligere mandag ble det klart at Solbakken forlenger avtalen som landslagssjef ut 2025. Dersom Norge kvalifiserer seg til VM i 2026, forlenges kontraktstiden til etter mesterskapet.

Det mener Solbakken at han ikke hadde gjort om landslagets store profiler, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, ikke hadde ønsker om å ha han med videre.

– De er viktige og sterke stemmer i verdensfotballen. Det er naivt å tro at de ikke har en spesiell situasjon, men jeg behandler alle likt på prestasjon, sier Solbakken.

Han trekker frem landskampen mot Montenegro som et eksempel. Da ble både Haaland og Ødegaard byttet ut grunnet svake prestasjoner.

– Jeg gjør alltid det som er best for laget, men hvis de er i nærheten av å prestere det de gjør nå, så kommer vi ikke i den posisjonen antageligvis, sier Solbakken.

– Er det krevende når noen enkeltspillere er såpass viktige?

– Ikke så lenge de har den personligheten de har. Det hadde vært krevende hvis de hadde hatt en annen personlighet, som hadde vært vanskelig for meg, NFF og resten av spillerne. Det er verdens enkleste situasjon, sier han.

Klaveness innledet pressemøtet med å opplyse om tiden fremover for norsk toppfotball, som er en veldig viktig fase for de norske landslagene med både U21-mesterskap, VM for kvinnelandslaget og viktige kvalifiseringskamper til EM.

– Men vi har også noen veldig store utfordringer. Vi møter stadig skarpere konkurranse ute i Europa, og vi har anleggsutfordringer, sier hun.

De utfordringene var hun tydelig på at ikke bare er Solbakkens.

– Han skal være landslagssjef, men Ståle har en veldig god forståelse av at når man leder flaggskipet i et forbund, så har du en veldig viktig stemme. Det er noe man skal holde seg unna, og noe man må kaste seg inn i, selv om det kanskje ikke er den sportslige kjerneoppgaven, sier hun.

Hun fortsetter:

– Han har en evne til å tørre og lene seg inn i dilemmaer, som flaggskipsleder.