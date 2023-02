Solbakken fjernet fra Europa League-troppen til Roma

Financial Fair Play har vært i fotballen i et tiår som et forsøk fra UEFA (Det europeiske fotballforbundet) på å skape mer rettferdighet på overgangsmarkedet, og at klubbene ikke skal leve langt over evne.

Intensjonen bak ordningen er at verdens beste fotballklubber driver økonomisk sunt. Det skal ikke være mulig å kjøre seg selv i grøfta fordi man har svidd av enorme summer og gamblet på sportslig suksess.

Klubber som har brutt reglementet har blitt bøtelagt og truet med utkastelse fra europeiske turneringer.