Raufoss sendte Viking ut av cupen og fikk drømmetrekning: – Helt rått

I selve kampen på Raufoss sørget Nicholas D'Agostino for tidlig Viking-ledelse på straffespark, før Loris Mettler chippet inn 1–1 like før pause - også på straffe.

Innbytter Sander Svendsen curlet inn et frispark i andre omgang, før Harald Martin Brattbakks sønn, Filip, utlignet igjen for Raufoss. Deretter satte Sandberg sitt første for kvelden, men Andreas Helmersen sørget for spilleforlengelse.