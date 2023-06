Norsk profil bekrefter detalj: – Det har blitt lekket

CLUJ, ROMANIA (VG) Johan Hove vil forlate Groningen og spiller for en overgang til en ny klubb under U21-EM. Søndag kan 22-åringen overbevise i skjebnekampen mot Frankrike.

ALT FOR NORGE: Johan Hove kjempet mot Sveits, men det norske laget tapte torsdagens åpningskamp i EM på CFR Cluj Stadium i Romania.

24.06.2023 23:26

Midtbanespilleren scoret 11 mål på 30 kamper for Strømsgodset forrige sesong. Det fikk Groningen til å kjøpe ham i januar for et tosifret millionbeløp, men bare noen måneder senere rykket den nederlandske klubben ned fra Eredivisie.

For en av Norges mest spennende midtbanespillere er ikke Nederlands nest øverste nivå en aktuell kamparena. Hove bekrefter overfor VG at han har en klausul i kontrakten med Groningen, som egentlig løper til sommeren 2026, som gjør at han kan forlate klubben i sommer.

– Det har blitt lekket at jeg har en klausul. Den gir meg mer frihet og trygghet, sier Hove til VG.

Han opplyser at klausulen dreier seg om en fastsatt sum som Groningen vil måtte selge ham for, som ble utløst etter nedrykket.

– Det er en sum som har blitt bestemt internt, men jeg ønsker ikke å kommentere hva den er på.

I ROMANIA: Johan Hove har en sentral rolle på det norske laget.

Hove var en av Eliteseriens beste spillere forrige sesong og markerte seg positivt også i Nederland, hvor han umiddelbart ble fast på laget. Under U21-EM i Romania spilte sogndølingen 90 minutter på Norges midtbane i 1–2-tapet for Sveits torsdag kveld.

På tribunen og foran TV-skjermer følger de største klubbene i Europa med på hvem som utmerker seg i mesterskapet.

– Det er jo et enormt utstillingsvindu. Det er det ikke tvil om. På den arenaen her kan det åpne seg virkelig spennende dører, forteller Hove.

Å en gang tre ut på gressmatten på en Premier League-stadion, er drømmen for 22-åringen. Han representeres av Jim Solbakken. Hvilken klubb agenten finner til Hove, gjenstår å se. Hovedpersonen selv forteller at han allerede har avvist henvendelser i forkant av EM.

I november i fjor viste Hove seg frem med en praktscoring i treningskampen mot EM-motstander Frankrike, som førte til 1–1. Et lignende resultat og prestasjon søndag kveld kan holde liv i drømmen om avansement fra gruppe D. Franskmennene vant 2–1 over Italia i åpningskampen og topper gruppen sammen med Sveits.