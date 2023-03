Sørheim fortsetter som styreleder i Vålerenga

VALLE (VG) Tuva Ørbeck Sørheim fortsetter i vervet som styreleder i Vålerenga Fotball Elite.

FÅR FORTSETTE: Tuva Ørbeck Sørheim under årsmøtet i Vålerenga Fotball Elite.

13.03.2023 22:33 Oppdatert 13.03.2023 22:44

Det ble vedtatt på klubbens årsmøte mandag. Sørheim er gjenvalgt for to år, etter å ha stilt som eneste kandidat til vervet.

Valgkomiteen i Vålerenga Fotball Elite så heller at tidligere Vålerenga-spiller Jørgen Jalland skulle ta over som ny leder, men 45-åringen har for kort fartstid i klubben i henhold til vedtektene og kunne ikke velges som ny styreleder før i april.

Klubbmedlemmene nedstemte et forslag fra valgkomiteen om et potensielt ekstraordinært årsmøte for å få valgt Jalland som styreleder. Dermed fortsetter Sørheim i vervet.

Sørheim er også forlagssjef i Kagge forlag.