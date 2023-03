Full fyr på årsmøtet til Bodø/Glimt – investor føler seg mobbet

Forslaget om å kvitte seg med Glimt-investorer førte til høy temperatur på årsmøtet til Bodø/Glimt.

STORKLUBB: Bodø/Glimts storspill i Norge og Europa de siste sesongene gjør at de er en av Norges største fotballklubber i 2023.

– Det går grenser for hvor mye mannskit vi finner oss i, sa Glimt-investor Benn Eidissen på klubbens årsmøte. Han la til at han nå vil trekke seg fra styret i Nordlandsglimt AS.

Nordlandsglimt har økonomisk interesse i alle overgangssaker som er knyttet til klubbens A-lag.

Eidissen føler seg mobbet av Rødt-politiker Andreas Tymi, som la frem forslaget om å avvikle Nordlandsglimt. Forslaget ble nedstemt på årsmøtet mandag kveld, der det var høy temperatur under diskusjonen.

HARDT UT: Benn Eidissen, her avbildet i 2020, føler seg mobbet av Rødt-politiker Andreas Tymi.

Milliardær Tord Kolstad trakk seg nylig ut av styret til Nordlandsglimt – og det samme gjør angivelig Eidissen.

– Når han har trukket seg ut av styret, så tror jeg han delvis er mobbet ut. Han er delvis mobbet ut, med spørsmål om mistenkeliggjøring. Jeg har trukket en konklusjon om at når han trekker seg ut, så gjør jeg det samme. Det går grenser for hvor mye mannskit vi finner oss i, for å si det rett ut, sa Eidissen fra talerstolen.

– Så tar vi og holder fokuset på selve forslaget, avbryter ordstyreren før investoren setter seg ned.

Etter møtet spør VG Eidissen om han kan utdype sin tirade fra årsmøtet.

Han sier han føler seg mobbet av Rødt-politiker Andreas Tymi.

– Det jeg ikke fikk muligheten til å spørre ham om er hva han har gjort for klubben? Jeg vet jo svaret, for det er absolutt ingenting, sier Eidissen og fortsetter:

– Han bruker klubben for å få en talerstol. Han misbruker talerstolen to årsmøter på rad til ting som har med hans politiske syn å gjøre og ikke noe med hva som er best for klubben å gjøre.

– Hvorfor føler du deg av mobbet av Tymi?

– Hvis ikke du skjønner det, så tror jeg vi bare stopper nå. Den er grei, lykke til med dekningen, sier Eidissen før han brått avslutter telefonsamtalen med VG.

RØDT: Andreas Tymi sier han har vært en del av Bodø/Glimt mesteparten av livet sitt. Han la frem forslaget om å avvikle Nordlandsglimt AS.

– Han er en ganske sår og vonbroten type, sier Tymi om påstandene til investor Eidissen.

– Hvorfor tror du han sier det han sier?

– Han føler nok at han ikke har blitt satt pris på av klubben, og jeg vil jo selvfølgelig si at det setter man pris på. Det er ingen som ikke setter pris på det de har gjort for klubben, men han har vel lett for å føle seg plaget og mobbet.

VG legger frem påstanden til Eidissen om at Rødt-politikeren ikke har gjort noen ting for klubben de siste årene.

– Jeg har vært på en haug med bortekamper, alle hjemmekamper, ropt, sunget og hoiet. Jeg føler at jeg har gjort mye som supporter og i Glimt mener jeg bestemt at jeg har bidratt revitalisere medlemsdemokratiet og få flere aktive medlemmer.

Fakta Dette er Nordlandsglimt AS Nordlandsglimt AS har økonomisk interesse i alle overgangssaker som er knyttet til klubbens A-lag. Rettighetene knyttet til spillerne ligger imidlertid i FK Bodø/Glimt, og det er derfor klubben som har endelig beslutningsmyndighet i alle overgangssaker. Fordelingsnøkkelen er per i dag 60/40 i favør aksjeselskapet, men vurderes nå ytterligere justert og styrket i forhold til klubb. Styret har omtalt følgende om aksjeselskapet: «NordlandsGlimt AS ble etablert i februar 2011. Selskapet ble den gang etablert som en del av «redningsaksjonen» fra samfunns- og næringslivet for å berge FK Bodø/Glimt fra å gå konkurs. Klubben har i dette perspektivet svært mye å takke aksjonærene for, og disse oppfattes da også som ‘venner’ av klubben, og det har aldri vært et tema om utbytte fra selskapet.» Vis mer

Styret støttet ikke forslaget fremlagt av Rødt-politiker Andreas Tymi.

«NordlandsGlimt AS ble etablert i februar 2011. Selskapet ble den gang etablert som en del av «redningsaksjonen» fra samfunns- og næringslivet for å berge FK Bodø/Glimt fra å gå konkurs», argumenterer styret og hevder det aldri har vært tema om utbytte fra selskapet.

Fra talerstolen argumenterte Andreas Tymi hvorfor han mener Nordlandsglimt bør bli avviklet.

– I praksis vil en avvikling medføre at all spillerlogistikk, både prosessene og økonomien, blir integrert fullt og helt i fotballklubben Bodø/Glimt. Det vil medføre mer åpenhet, innsyn, oversikt og kontroll fra både medlemmer, tillitsvalgt, ansatte, publikum og media. Også styret i fotballklubben, på bekostning av styret og eiere i Nordlandsglimt, sa han.

– Hvis det er viktigere å pleie kontakten til de 28 kapitaleierne i Nordlandsglimt og andre kapitalister i Bodø, heller enn medlemmer, supportere og publikum, ja, da kan man støtte styret sin innstilling.

VG har også vært i kontakt med milliardær Tord Kolstad, som har flyttet til Sveits og ikke har noen økonomiske interesser i Nordlandsglimt lenger.

– Jeg føler meg ikke noe mobbet ut av Nordlandsglimt, sier Kolstad til VG – noe Benn Eidissen hevdet han gjorde under sitt innlegg på årsmøtet.