Forklarer Mbappés utrolige fart: – Tjuvstart er lovlig

Syv spillere har blitt målt med høyere toppfart enn Kylian Mbappé (23) i fotball-VM. Men trolig er det ingen som egentlig er raskere enn det franske fenomenet.

Sindre Øgar, VG

18 minutter siden

Forklaringen: Å være en hurtig fotballspiller handler om så mye mer enn toppfart.

Kylian Mbappé, som søndag løper for sin andre VM-tittel med Frankrike, går for å være verdens raskeste fotballspiller.

Søndagens motstander er ballgeniet Lionel Messi og hans Argentina. Kampstart er klokken 16.00 og finalen sendes på NRK1.

– Kylian Mbappé gjør som andre ekstremt gode fotballspillere, de «tjuvstarter». Og «tjuvstart» er lovlig i fotball. Det å lese spillet og analysere riktig hva som vil skje de neste sekundene gir denne fordelen. De trenger ikke være de raskeste, bare de smarteste, sier Jostein Hallén, professor i fysiologi ved Norges idrettshøgskole.

I boka «Treningslære for idrettene» har Jostein Hallén og Lars Tore Ronglan analysert hurtighet i fotball og andre ballspill.

Å løpe rett fram er en svært liten del av en fotballspillers hurtighet. Ofte gjør man det i mindre enn to sekunder.

En hurtig fotballspiller er derfor noe annet enn å være Usain Bolt. Skal du levere rask fotball kreves det god bevegelseshurtighet, god reaksjonsevne, stor ballsikkerhet, evne til å lese spillet og høy presisjon.

Du har sett det i VM: Mbappé mottar ballen feilvendt med en forsvarer i ryggen. Sekunder senere er han rettvendt – og med flere meters forsprang.

«Når spilleren beveger seg, skjer det ofte med retningsforandringer, og det viser seg at en spiller med relativt moderat maksimal løpshurtighet kan score høyt på en test som stiller store krav til retningsforandringer», skriver de to forfatterne i boka.

Målt med øynene er det nok ingen som har spilt fotball hurtigere enn Mbappé i fotball-VM. Dette til tross for at syv spillere har blitt målt med høyere toppfart, ifølge Marca:

1. Kamaldeen Sulemana, Ghana, 35.69 km/t

2. Nico Williams, Spania, 35.59 km/t

3. David Raum, Tyskland, 35.40 km/t

4. Antonee Robinson, USA, 35.39 km/t

4. Daniel James, Wales, 35.39 km/t

6. Achraf Hakimi, Marokko, 35,29 km/t

6. Ismaila Sarr, Senegal, 35.29 km/t

8. Kylian Mbappé, Frankrike, 35.19 km/t

8. Nemanja Radonjic, Serbia, 35.19 km/t

8. Tajon Buchanan, Canada, 35.19 km/t

Da den franske avisen Le Figaro kåret Mbappé til verdens raskeste spiller i 2020, hadde franskmannen en toppfart på 36 km/t.

Det er fortsatt et stykke bak Usain Bolts 44,72 km/t da han satte verdensrekord på 100 meter med 9.58 i 2009.

Jostein Hallén og Lars Tore Ronglan peker på at den viktigste forutsetningen for å oppnå et hurtig spill er god samhandling.

«Hurtighet i fotball er derfor en integrert del av spillernes og lagets fotballferdigheter. Hurtighet i alle ballspill er mer avhengig av presisjon enn av bevegelseshurtighet. Det er først når presisjonen er på et visst nivå, at laget kan dra nytte av spillernes bevegelseshurtighet», skriver duoen.