Messi i krangel etter at Argentina gikk videre på straffedrama

LUSAIL/OSLO (VG) (Nederland-Argentina 3–4 på straffer, 2–2 i kampen) Drømmen lever hos Lionel Messi (35): Han kan fortsatt ta VM-gullet som kanskje løfter ham opp ved siden av Diego Maradona blant landets mange fotballelskere.

Det måtte straffespark til for å avgjøre en svært amper VM-semifinale mot Nederland. Målmannen Emilano Martinez (30) ble den store helten ved å redde to straffer.

Det oppsto krangel mellom Messi og den nederlandske legenden Edgar Davids etter at dramaet var over. En tydelig opprørt argentiner konfronterte den nederlandske assistenttreneren og virket ikke beroliget da han etter hvert gikk videre. Også Nederland-sjef Louis van Gaal var i situasjonen.

I det første VM etter Maradonas bortgang står Messi fram og er involvert i to mål: Først med en magisk pasning til 1–0, så med et suverent straffespark til 2–0.

10.31 på overtid i 2. omgang klarer Nederland å utligne til 2–2 og få ekstraomganger.

I 2. omgang koker det over etter at Argentinas Leandro Paredes først setter inn en grisetakling på Nathan Aké, deretter hamrer han ballen mot den nederlandske benken. Virgil van Dijk blir rasende og skubber til Paredes, som slipper med gult kort.

Det blir totalt delt ut 15 gule kort i kampen, to under straffekonken.

Nå venter Kroatia - og ikke nabolandet Brasil - for Argentina.

Et øyeblikks magi fra Messi åpnet den nederlandske forsvarsmuren i kampens 35. minutt. Han slo ballen mellom Nathan Ake og Marten De Roon. Pasningen inn til backen Nahuel Molina var av slaget «du tror det ikke før du får se det». Virgil van Dijk kom for sent, Molina kunne løpe inn i feltet og score sitt første landslagsmål noen gang. Argentinas spillere feiret hemningsløst.

Femte målgivende

Dette er femte gang trollmannen Messi har målgivende pasning i cupspillet i verdensmesterskapet.

– Messi er 35 år og på vei mot slutten av karrieren, men han er så dyktig og har et så godt blikk, sier den tidligere Manchester City-profilen Pablo Zabaleta som ekspert på BBC One.

– Denne pasningen var uvirkelig, mener han om 1–0-målet.

Straffemål

Men etter drøyt 70 minutters spill fikk Argentina plutselig straffespark da Denzel Dumfries var klønete og la unødvendig ned Marcos Acuña.

Messi tok kjapt tak i ballen og la den på 11-metersmerket. Det var ingen tvil som skulle skyte. Og keeper Andries Noppert rakk ikke å gjøre så mye mer enn å konstatere at ballen gikk i nettet til 2–0.

Louis van Gaal tok grep. Han satte to «tårn» på topp og la om. Det skulle gi resultater.

Nederland skapte knapt sjanser de første 80 minuttene. Men så nikket innbytteren Wout Weghorst inn 2–1 - og det var kamp igjen.

– Unødvendig frispark

De oransjekledde prøvde å surfe videre på en god bølge, og det utrolige skjedde: Mer enn ti minutter på overtid utlignet Nederland etter et genialt frispark av Steven Berghuis, som sendte en pasning ved siden av muren - og inn til Wout Weghorst. Besiktas-spilleren scoret sitt andre mål for kvelden.

– Et totalt unødvendig frispark, sier NRK-eksperten Åge Hareide om German Pezzella, som sto for dytten som ga Nederland frisparket til å utligne.

Begge lag var - ikke uventet - forsiktige i den første av ekstraomgangene. Frykten for å ryke ut av VM lyste fra spillerne.

Utover i 2. ekstraomgang klarte Argentina å etablere et press, og Nederland klarte med nød og neppe «å stå han av». Målmannen Andries Noppert måtte trå til med et par gode redninger. I det 121. minutt skjøt Enzo Fernandez i stolpen.

Straffesparkene åpnet med Virgil van Dijk-bom. Emilano Martinez reddet.

Deretter trillet Lionel Messi ballen i mål til Argentina-ledelse.

Så reddet Martinez straffen også fra Steven Berghuis. Nederland klarte aldri å komme tilbake etter det.