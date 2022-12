Kapteinen forlenget med HamKam

HamKam-kaptein Aleksander Melgalvis (33) har forlenget sin kontrakt med fotballklubben ut 2023-sesongen.

BLIR PÅ HAMAR: Aleksander Melgalvis.

NTB, VG

32 minutter siden

HamKam skriver på sine nettsider at Melgalvis har vært i tenkeboksen i ukene som har gått etter sesongslutt. Valget falt til slutt på en ny sesong i grønt og hvitt.

– Jeg er klar for å gjøre det jeg kan for at Kamma skal ha en ny god sesong. Det blir en enda tøffere sesong, men stallen har dratt med seg nyttig erfaring, og vi skal kjempe knallhardt i 2023 også, sier Melgalvis.

Hovedtrener Jakob Michelsen er glad for å ha med kapteinen videre.

– Vi er meget glade for å ha med Melga videre til neste sesong. Melga er meget rutinert og bidro godt til vår flotte sesong i Eliteserien, hvor han leverte meget sterkt, spesielt offensivt. Samtidig er han en lokal spiller, som alltid bidrar til vårt gode miljø, sier han.

Melgalvis har en fortid i Lillestrøm, Strømmen, Brumunddal, og Kongsvinger.