Messi herjet og sendte Argentina til VM-finale: – Ingen i nærheten

LUSAIL/OSLO (VG) (Argentina – Kroatia 3–0) Den store VM-drømmen til Lionel Messi (35) kan endelig gå i oppfyllelse. Søndag spiller han og Argentina VM-finale i Qatar.

forrige































fullskjerm neste KROATIA-DØDARE: Lionel Messi (t.v.) og Julián Álvarez (t.h.) ble et kroatisk mareritt i VM-semifinalen. 1 av 15 Foto: BJORN S. DELEBEKK / VG

Hans Christian Boge-Fredriksen, VG

Bjørn S. Delebekk (foto), VG

13. des. 2022 21:54 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg nyter dette veldig, sier Messi på pressekonferansen etter kampen.

Endelig kan det smertelige tapet for Tyskland i VM-finalen i 2014 revansjeres for Messi og Argentina.

Ballkunstneren mange regner som tidenes beste fotballspiller har vunnet det meste, men VM-pokalen mangler i samlingen.

Messi skulle i hvert fall ikke la muligheten til å spille sin andre finale på fotballens største scene gå fra seg, og i semifinalen mot Kroatia var han og Julián Álvarez i fyr og flamme.

Sammen kombinerte de seg frem til alle målene i Argentinas 3–0-seier.

Og det førte til at dette bildet fikk nytt liv:

Oppvisningen mot Kroatia var tredje gang under mesterskapet i Qatar at Messi både scoret og hadde målgivende.

I tillegg var det fjerde gang på Argentinas seks VM-kamper i 2022 at han ble kåret til banens beste spiller.

– Det var ikke lett. Vi var slitne, men gruppen fikk ny styrke og spilte en veldig god kamp, sier Messi.

– Det er ikke så mye som trenger å bli sagt om Messi. Han er den beste spilleren i verden, og var veldig god og farlig i dag, sier Kroatias-landslagssjef Zlatko Dalic på pressekonferansen etter kampen.

Tidenes beste?

Etter semifinalen gikk ikke bare diskusjonen på om Messi er best i verden, men også om han er best gjennom alle tider:

– Nå må vi slutte å diskutere hvem som er tidenes beste fotballspiller. Det er ingen i nærheten. Vi får aldri se noe lignende så lenge hjertene våre slår. Uvirkelig god gang på gang, skriver fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter.

– Den beste som noen gang har vært, skriver tidligere England- og Liverpool-forsvarer Jamie Carragher.

– Er det fortsatt en debatt? spør tidligere storscorer Gary Lineker om hvem som er tidenes beste fotballspiller.

– For en historie det vil være hvis Argentina vinner VM. Vil det sette en stopper for debatten om hvem den beste av Maradona og Messi er? sier Alan Shearer, tidenes toppscorer i Premier League, på BBC og fortsetter:

– Vi sa at om Messi vinner dette verdensmesterskapet så må det være han. Det er det som har vært forskjellen. Maradona har vunnet VM. Hvis Messi vinner her, vil min mening endre seg.

På VG-børsen ble Messi belønnet med toppkarakter:

Fakta VG-børsen: Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez 6 Nahuel Molina 6

Cristian Romero 7

Nicolás Otamendi 7

Nicolás Tagliafico 6 Rodrigo De Paul 6

Enzo Fernández 7

Leandro Paredes 5

Alexis Mac Allister 6 Lionel Messi 10 BB

Julian Alvarez 9 Kroatia (4-3-3): Dominik Livakovic 5 Josip Juranovic 2

(Nikola Vlasic) 4

Dejan Lovren 3

Josko Gvardiol 3

Borna Sosa 3

(Mislav Orsic) 4 Luka Modric 6

Marcelo Brozovic 6

(Bruno Petkovic) 4

Mateo Kovacic 6 Mario Pasalic 3

Andrej Kramaric 3

Ivan Perisic 5 Vurdert av: Knut Espen Svegaarden Vis mer

Straffescoring

Utenom en liten støkk som gikk gjennom publikum da Messi – som tangerte tyske Lothar Matthäus’ VM-rekord på 25 kamper – holdt seg bak på låret tidlig i kampen, var det liten grunn til bekymring for de argentinske supporterne.

Den lille, store magikeren hoppet rundt, strødde rundt seg med pasninger, og driblet forbi den ene kroaten etter den andre. Det skulle imidlertid ta litt tid før det resulterte i noe.

Så tok det fyr etter en drøy halvtime.

Enzo Fernández sendte Álvarez gjennom i bakrom, før sistnevnte løftet ballen over Dominik Livakovic. Den ellers så stødige Kroatia-keeperen var denne gangen for sen, og da han la Álvarez i bakken var det klart for Argentina-straffe.

Da var det ingen tvil om hvem som skulle gå frem. I stedet for den kontrollerte versjonen av Messi man så ofte ser på straffespark, var det denne gangen en nådeløs 35-åringen som banket ballen knallhardt i nettaket.

forrige







fullskjerm neste 1 av 3 Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Álvarez med monsterscoring

Messis ellevte VM-scoring gjorde at han nå står alene som mestscorende i den stolte fotballhistorien til Argentina. Før tirsdagens semifinale delta han den rekorden med Gabriel Batistuta.

Et par minutter senere øynet naturlig nok Kroatia muligheten til en rask utligning da de fikk hjørnespark. I stedet for Kroatia-sjanse ble det en argentinsk kontring. Selvfølgelig med Messi i en av nøkkelrollene.

Hovedrollen var det imidlertid Álvarez som spilte. Manchester City-spissen mottok ballen fra Messi på midtbanen, dundret oppover i banen, kranglet ballen forbi det kroatiske forsvaret og trillet inn 2–0.

Messi-magi

Regjerende VM-finalist Kroatia hadde på smertelig vis få erfare vreden til Messi og Álvarez, og halvveis ut i andre omgang var duoen på ferde igjen.

Messi kjørte karusell med Josko Gvardiol flere ganger, og i Kroatia-feltet sa han sitt endelig farvel til stopperen. Deretter spilte han perfekt til Álvarez, som enkelt trillet inn sitt andre og Argentinas tredje.

Da var det ingen vei tilbake for Kroatia, og dermed må de nøye seg med lørdagens bronsefinale.

Hvem som blir siste hinder for Álvarez, Messi og Argentina i jakten på nasjonens tredje VM-pokal – den første siden 1986 – avgjøres i onsdagens semifinale mellom Marokko og regjerende verdensmester Frankrike.

Grafikk: www.sofascore.com