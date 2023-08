Medier: City og Wolves enige om Nunes-overgang

Manchester City og Wolverhampton har kommet til en muntlig avtale om en overgang for Matheus Nunes (25).

BLIR LYSEBLÅ? Matheus Nunes (i midten) skal være på vei til Manchester United. Vis mer

Publisert: 30.08.2023 17:05 Oppdatert: 30.08.2023 17:18

The Athletic og Sky Sports skriver at Wolves muntlig har akseptert et bud fra Manchester City. Ingen formell avtale er på plass, og samtaler pågår.

Overgangssummen skal ligger på om lag 635 millioner kroner, ifølge Sky.

Den 25 år gamle portugiseren skal ha uteblitt fra trening i et forsøk på å presse gjennom en overgang til de lyseblå. Forrige uke fikk City avslått sitt første bud på midtbanespilleren.

Nunes kom fra Sporting Lisboa til Wolves i fjor sommer, og spilte 34 kamper i Premier League sesongen 2022/23.