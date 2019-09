Sander Svendsen har fått en pangstart på karrieren i Odense etter at han signerte en fireårskontrakt med den danske klubben i sommer. Da han kom inn i debuten mot Lyngby, satte han inn to scoringer på den lille halvtimen han spilte. Like etter ble han matchvinner i to 1–0-seire på rad i den danske Superligaen.

Det gjorde moldenseren kjapt til en publikumsfavoritt i Odense.