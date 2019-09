Her jubler han for scoring i Europa League. Nå skal han spille for Jerv

Det bekrefter Grimstad-klubben i en pressemelding.

Faupala er fransk, og har bakgrunn som ungdomsspiller i Manchester Citys akademi. Hans siste klubb var for Apollon Limassol på Kypros. Der fikk han tre kamper i Europa League i 2018, inkludert en scoring mot Lazio. Brassesparket var så fint at det var med i kåringen av fineste mål i en UEFA-turnering forrige sesong.

– Vi har en hovedtrener med et ekstremt nettverk. Så har vi jobbet med alternativer på spissplass, og da kom vi til slutt over han her via en agent, sier daglig leder Trond Christoffersen i Jerv til Fædrelandsvennen.

Franskmannen sto uten kontrakt fra 31. juli.

Faupala gikk til Manchester City fra franske Lens i 2015. Der fikk han blant annet med seg en scoring mot Chelsea i FA Cupen i 2016.

John Sibley / Reuters / NTB Scanpix

Spissen har også vært innom Chesterfield og nederlandske Nac Breda på lån. Han har landskamper for Frankrike på ungdomsnivå. Nå har han signert for Jerv ut sesongen i første omgang.

Franskmannen skulle i utgangspunktet presenteres for pressen klokka 14 tirsdag, men det har blitt utsatt grunnet et forsinket fly fra Amsterdam.

Christoffersen sier den sportslige avdelingen har gjort sine analyser for å forsikre seg om at Faupala holder nivået. Om jobben med å overtale franskmannen til å komme til Levermyr, sier han følgende:

– Vi kan vise til noen artige historier med spillere som har tatt steget fra Jerv. Vi skjønner at vi ikke nødvendigvis er endestasjon for alle spillere. Men vi har tro på at han skal trives i det miljøet vi har, sier Christoffersen.

Han sier at Faupala ikke er en dyrere mann enn andre spillere i Jerv. Klubbens nyeste signering er spilleklar til kampen mot Raufoss søndag.