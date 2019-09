Det bekrefter Solskjær overfor Manchester Uniteds eget nettsted. Pogba har vært ute med en ankelskade siden 1-1-kampen mot Southampton 31. august.

– Han får sannsynligvis noen minutter mot Rochdale (onsdag). Men vi mener definitivt at han er klar mot Arsenal, sier Solskjær.

United og Arsenal møtes til storkamp på Old Trafford mandag kveld.

Anthony Martial og Luke Shaw er to andre nøkkelspillere for Solskjær som har vært ute med skade i en periode. De blir ikke klare til spill mot Rochdale, men er aktuelle for Arsenal-kampen.

Tungt

Den siste tiden har det sportslig sett gått tungt for et United med en relativt tynn tropp. Skadene på Pogba, Martial og Shaw har ikke hjulpet på.

I helgen ble det 0-2-tap borte mot West Ham, og Solskjærs lag står med kun åtte poeng fra seks Premier League-kamper. Stjernespissen Marcus Rashford ble skadet søndag, og uten ham og Martial ser det svært glissent ut på topp.

Den naturlige erstatteren, 17-åringen Mason Greenwood, var ute med sykdom i helgen, men han skal være frisk igjen til kampen mot Rochdale.

Også Timothy Fosu-Mensah og Eric Bailly står på Uniteds skadeliste. De er begge langtidsskadede.

