For utenforstående er det ikke unaturlig å se for seg at både Tettey og Skjelbred en dag skal komme hjem, bidra til klubben som fostret dem opp og gi av sine erfaringer i utlandet til trønderske unggutter.

Begge er trøndere, og de har planer om å bosette seg i Trondheim når oppholdet i henholdsvis England og Tyskland er over. Ideen om å avslutte karrieren i Rosenborg er fin, men den er ikke nødvendigvis riktig.