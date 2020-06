Det sier han til The Athletic søndag. Anderson sier at han også er innstilt på at byoppgjøret mellom Everton og Liverpool 21. juni kan spilles på Goodison Park.

Anderson var opprinnelig svært kritisk mot Premier Leagues planer om å starte opp sesongen igjen, og sterk motstander av å la Liverpool spille på egen arena når klubbens første Premier League-tittel skal sikres. Han fryktet stor tilstrømning av tilhengere utenfor.

Nå sier han at han etter samtaler med de ansvarlige i begge byens klubber er beroliget.

ANDREW YATES / X03469

– Vi er i en bedre situasjon enn vi var for fire uker siden. Vi har greid å formidle hvorfor det er så viktig at folk ikke samles utenfor eller i nærheten av arenaene, sier han til The Athletic.

– Derfor har jeg ingen innvendinger mot at kampene spilles på våre klubbers hjemmebaner, både derbyet på Goodison og Liverpools kamper på Anfield.

Byrådet i Liverpool skal mandag ta den endelige avgjørelsen om hvor Merseyside-derbyet skal spilles.