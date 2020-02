Håvard Mork Breivik fikk en god start på året med ei proffkontrakt for de to neste sesongene, som gjorde at han ble tatt opp i A-stallen til AaFK. 19-åringen har hatt ei positv utvikling i vinter, der han blant annet spilte en god kamp mot Hødd i forrige uke.

Men mandag var unggutten uheldig på trenignsfeltet. Det så ut som han hadde pådratt seg et overtråkk, men det viste seg å være mer alvorlig enn som så.