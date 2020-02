MARBELLA: Talentfulle Jakob Nyland Ørsahl er for andre år på rad med MFKs A-lag på treningsleir i Spania. Molde-gutten har vist god utvikling det siste året, og han føler seg nå klar for å ta nye steg i den kommende sesongen.

Derfor blir han sannsynligvis klar for et utlån i løpet av kort tid. En avtale kan være på plass like etter at Molde kommer hjem fra treningsleiren i Spania seinere denne uka.