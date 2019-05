Her mener fotballekspertene cupbomben kan smelle

– Alle eliteserielag skal gå videre, men all historikk og tradisjon viser at ett eller to lag kommer til å det hett rundt ørene, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

13 av 16 lag fra Eliteserien skal i aksjon onsdag. Spesielt en kamp skiller seg ut, mener Torp.

– Hønefoss mot Mjøndalen er den kampen jeg føler er mest spennende. Hønefoss er et lag med ambisjoner, og er nok et av lagene som kan utfordre Eliteserielagene.

Fakta: Slik spilles cupens første runde 30. april Fjøra – Florø (2–2, Florø videre etter straffesparkkonkurranse) 1. mai Kvik Halden – Lokomotiv Oslo Sparta Sarpsborg – Fredrikstad Kråkerøy – Grorud Sprint-Jeløy – Sarpsborg 08 Follo – Bærum Nordstrand – KFUM Oppsal – Ullern Lyn – Moss Heming – Stabæk Ready – Skeid Gjelleråsen – Lillestrøm Skjetten – Lørenskog Eidsvold Turn – Frigg Ottestad – HamKam Toten – Raufoss Nybergsund – Kongsvinger Brumunddal – Elverum Hønefoss – Mjøndalen Åssiden – Kjelsås Vestfossen – Asker Ørn Horten – Pors FK Tønsberg – Sandefjord Flint – Strømsgodset Frem – Start Donn – Notodden Fløy – Jerv Vindbjart – Arendal Ålgård – Bryne Brodd – Egersund Hinna – Sola Madla – Sandnes Ulf Åkra – Haugesund Vard Haugesund – Vidar Frøya – Nest-Sotra Fyllingsdalen – Fana Arna-Bjørnar – Brann Lysekloster – Sotra Bergen Nord – Åsane Stryn – Sogndal Bergsøy – Aalesund Herd – Kristiansund Spjelkavik – Brattvåg Eide og Omegn – Molde Træff – Hødd Sunndal – Byåsen NTNUI – Nardo Kolstad – Ranheim Trygg/Lade – Tiller Verdal – Stjørdals-Blink Rørvik – Rosenborg Steinkjer – Levanger Åga – Bodø/Glimt Junkeren – Strømmen Melbo – Mjølner Skjervøy – Tromsdalen Skånland – Harstad Porsanger – Alta Norild – Tromsø 2. mai Frøyland – Viking Storm – Odd Fløya – Senja Faaberg – Vålerenga Gjøvik-Lyn – Ull/Kisa

JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Sesongens første Rosenborg-seier?

Rosenborg er regjerende cupmester, men har startet sesongen på verst tenkelige måte. I cupens første runde skal de måle krefter mot Rørvik.

– Det er «gøy» å si at Rosenborg ryker. Det er noe med alt som skjer der. Men de møter kanskje et av de svakeste lagene som er videre, sier Torp.

Men for mesterne fra 2017 spår Torp at det kan bli nervepirrende.

– I Gjelleråsen – Lillestrøm kan det fort bli litt mer spennende enn det man tror.

Også noen av de større lagene i 1. divisjon kan få det tøft, mener han.

– I Stryn mot Sogndal kan det fort skje noe. Sogndal har slitt i starten. Man kan også sette et lite utropstegn bak Fram Larvik mot Start.

Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Sin egen fiende

Eurosport-ekspert Bengt Eriksen mener det å tippe en cupbombe er tilnærmet umulig, men at det kommer til å komme en i løpet av de første rundene er han ikke særlig i tvil om.

– Hvis eliteserielagene går inn i disse rundene og tenker at det er et lite hvileskjær fordi det er kamp igjen til helgen, da kan de få skikkelig trøbbel. Det er kun fordi de har senket tempo, fordi de ikke tenker at det er eliteseriekamp Det er derfor det skjer nesten hvert år, sier han.

I fjorårets norgesmesterskap ble Fotball-Norge blant annet sjarmert av Brattvåg, som slo Molde ut i andre runde. I den tredje runden ble det kun ettmålstap mot Rosenborg.

– Det er likemenn mot hverandre i kraft av at du spiller fotball. I fotball kan du ikke gjemme deg bak hva du gjorde i fjor, eller hvem du er. Det er fascinerende, sjarmerende og litt vrient. Eliteserielagene har egentlig bare seg selv å frykte, sier Eriksen.

– Hadde motstanderne møtt hverandre over ti ganger, hadde eliteserielagene vunnet ni av ti. Men så har du den tiende, avslutter han.