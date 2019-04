Fløya slo sterkt TIL 2-lag og inntok tabelltoppen

Fløya tok imot TIL 2 til byderby på Fløya Arena mandags kveld. Grønntrøyene sto med to seire av to mulige før oppgjøret, mens nyopprykkede TIL 2 slo tilbake etter et skrekkelig 8–0-tap mot Junkeren i serieåpningen med å slå seriefavoritt Hønefoss 4–1 forrige helg.

TIL 2 hadde med seg hele syv A-lagsspillere. Magnus Andersen, Oliver Kjærgaard, Brayan Rojas, Sigurd Grønli, Artem Sokol, Erlend Jacobsen og Marcus Holmgren Pedersen var alle med etter at kun Rojas var på banen i A-lagets tap mot Brann søndag.