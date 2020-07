Odd forlenget med keeper

Sondre Rossbach (24) har signert en kontrakt som binder ham til Odd fram til sommeren 2024.

Sondre Rossbach har signert ny langtidskontrakt med Odd. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

NTB

23. juli 2020 11:25 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Odd på sin nettside.

24-åringen kom til Odd fra Urædd i 2012 og fikk debuten sin året etter. Han har allerede rukket å spille 193 kamper for klubben.

– Det er utrolig deilig å ha dette på plass. Jeg har lyst til å vinne flere medaljer sammen med Odd og når jeg nå skriver under en langtidskontrakt, er det fordi jeg ønsker å være med å bidra på et lag som skal kjempe i toppen av norsk fotball de kommende årene, sier Rossbach selv.

Les også Jubilanten ble matchvinner da Odd slo Brann

Også hovedtrener Jan Frode Nornes er tilfreds.

– Sondre har vært med lenge nå og er et produkt av Telemarksmodellen. Han er en vi ønsker å ha med videre, en kontinuitetsbærer og en viktig bidragsyter både på og utenfor banen. Rossbach er fortsatt ung til keeper å være, og er en av de beste i Eliteserien. Det at vi har fått han på en langtidskontrakt nå, er veldig gledelig, sier Nornes.

Rossbach hadde opprinnelig kontrakt med Skien-klubben ut sommeren 2021.

Målvakten har 28 U21-landskamper for Norge og totalt 47 aldersbestemte landskamper. Senest i fjor var Rossbach med i A-landslagstroppen mot både Malta, Sverige, Spania og Romania, men han har enn så lenge til gode å få minutter for Lars Lagerbäck og co.