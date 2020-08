Han sammenlignes med Bolaños: Jervs nye stjerne kalles «den største fotballattraksjonen på Sørlandet»

Mange og vakre scoringer har ført til at flere mener Diego Campos er klar for et høyere nivå enn Jerv. Kun tilfeldigheter førte til at spilleren endte i Grimstad.

– Diego Campos har jeg kost meg fælt med. For en attraksjon Jerv har fått.

Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud høres like entusiastisk ut som ordene tilsier.