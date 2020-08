Han danker ut Messi og Ronaldo. Men Europas målkonge får ikke aksept i hjemlandet.

Tidligere bommet han. Nå treffer Ciro Immobile (30) på alt.

Ciro Immobile har scoret nesten ett mål i snitt for hver Serie A-kamp denne sesongen. ANTONIETTA BALDASSARRE, BILDBYRÅN

Vi pleier å snakke om Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Mohamed Salah og Kylian Mbappé.

Men Europas nye målkonge heter Ciro Immobile. Ingen kan matche den italienske spissen som fortsatt kjemper for aksept i hjemlandet.

Lazio-spissen har 35 mål på 36 kamper i Serie A. Når den siste av de store europeiske ligaene har sin sesongavslutning i lørdag kveld, blir trolig Immobile den første italienske vinner av «Golden Boot» (Gullstøvelen) siden Francesco Totti i 2007.

Immobile er også ett mål fra å ta Gonzalo Higuaíns fire år gamle Serie A-rekord med 36 mål i løpet av en sesong.

Endelig er 30-åringen i mål. For det har vært en lang og kronglete vei til den desiderte måltoppen.

Fakta De scorer mest i Europa Her er de mestscorende spillerne i de fem største ligaene i Europa (Spania, Italia, England, Tyskland, Frankrike): 1) Ciro Immobile, Lazio – 35 mål (36 kamper) 2) Robert Lewandowski, Bayern München – 34 mål (31 kamper) 3) Cristiano Ronaldo, Juventus – 31 mål (33 kamper) 4) Timo Werner, RB Leipzig – 28 mål (34 kamper) 5) Lionel Messi, Barcelona – 25 mål (33 kamper) 6) Romelu Lukaku, Inter – 23 mål (34 kamper) 7) Jamie Vardy, Leicester – 23 mål (35 kamper) 8) Danny Ings, Southampton – 22 mål (38 kamper) 8) Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal – 22 mål (36 kamper) 10) Karim Benzema, Real Madrid – 21 mål (37 kamper) *** Dortmund-spiss Erling Braut Haaland har 29 seriemål, men 16 av dem kom for RB Salzburg i den lavere rangerte østerrikske ligaen. Vis mer

Ciro Immobile er god med både venstre og høyre ben. ANDREA STACCIOLI / BILDBYRÅN

Hyppige klubbskifter

Juventus. Siena. Grosseto. Pescara. Genoa. Torino. Juventus. Borussia Dortmund. Sevilla. Torino. Listen over de hyppige klubbskiftene er lang.

Men det tiende klubbyttet, da han dro til Lazio for fire år siden, skulle vise seg å bli vellykket.

Immobile og laget fra Roma ble klaff umiddelbart.

– Jeg har gjort mine valg, og jeg står for dem. Jeg ville ikke endret noe, har Immobile sagt om den kronglete veien.

Han ble født i Torre Annunziata, noen få mil utenfor Napoli, fire måneder før Italia arrangerte VM sommeren 1990.

Lille Immobile ble i ung alder interessert i fotball. Som 5-åring brukte han sitt eget gutterom som fotballbane.

Han ødela så mye inventar at faren ikke så en annen løsning enn å sende lille Ciro på fotballskole. På den måten sikret han ro i huset – og slapp flere innkjøp av lamper og møbler.

På fotballskoler utviklet den unge og talentfulle Immobile seg.

Ciro Immobile fikk få sjanser i Juventus. Her i juli 2011 mot Club Americas Oscar Rojas i sesongoppkjøringen. Henny Ray Abrams, AP

Ble hentet av Juventus

Men der den lokale storklubben Napoli overså at de hadde en upolert diamant i nærområdet, viste en gigant i Nord-Italia handlekraft.

18 år unge Ciro Immobile ble håndplukket fra Sorrento til Juventus’ ungdomsakademi av den tidligere storspilleren Ciro Ferrara.

Immobile slo til umiddelbart.

På to år skjøt han Juventus til ungdomstittelen i Italia.

I 2009 scoret han to i finalen. Året etter laget Immobile hat trick i finalen mot Empoli.

Verden lå for Immobiles føtter. Det var bare ett problem. Og det het Alessandro del Piero.

Ikke fordi angrepsspiller Del Piero var slem, men legenden hadde en urokkelig status i klubben – det ble en plass mindre å kjempe om i angrep.

Immobile måtte nøye seg med noen innhopp her og der. Det gikk ut over selvtilliten. Da han først fikk sjansen, ble det mange bom.

I tre sesonger ble han lånt ut hit og dit fra Juventus. Serie B-klubbene Siena, Grosseto og Pescara var langt fra den øverste scenen.

Men spissen skjønte at han måtte gripe enhver sjanse, uavhengig av lag og nivå.

I Pescara på nivå to «klikket» han med Marco Verratti og Lorenzo Insigne. Immobile scoret 28 seriemål, og Pescara rykket opp til Serie A.

Genoa-spiller Ciro Immobile i aksjon mot sin gamle lagkamerat i Juventus, Giorgio Chiellini, i en Serie A-kamp i 2012. PAOLO GIAMPIETR / BILDBYRÅN

Toppscorer i Serie A

Han ble hentet til Genoa i Serie A. Men heller ikke den klubben ga Immobile den tryggheten og anerkjennelsen han trengte. Spissen begynte å bomme igjen.

Etter bare fem mål på 33 kamper ble han kjøpt tilbake til Juventus.

Men de hentet Immobile for å selge ham videre til byrival Torino i det som ble et delt eierskap.

I 2013/14-sesongen klaffet alt for Immobile og Torino. Spissen scoret med både venstrefot, høyrefot og hodet. Han skjøt fra distanse og løp fra midtstoppere i bakrom.

Immobile ble Serie A’ heteste angriper. Han scoret 22 mål på 33 kamper og ble toppscorer i ligaen som 24-årig.

I 2013/14-sesongen scoret Ciro Immobile 22 mål i Serie A for Torino. Det sendte ham til VM og videre til Borussia Dortmund Richiardi Fotocronache, Bildbyrån

Immobile fikk plass i Italias VM-tropp, og Juventus kjøpte ham tilbake nok en gang.

Men nok en gang solgte de han videre.

Nedtur under Klopp

For heller ikke denne gangen så «den gamle dame» ut til å finne plass til Immobiles navn i førsteoppstillingen. De valgte i stedet å hente Real Madrids Álvaro Morata.

– De gjør sine valg, og det må jeg bare akseptere, sukket Immobile og dro videre til Tyskland.

Men livet var ikke enkelt i Borussia Dortmund, heller. Italieneren slet med språket og den tyske kulturen.

Etter bare 10 mål på 34 kamper i løpet av sin første sesong ble han lånt ut til spanske Sevilla.

Det gikk ikke lang tid før han lot seg intervjue av El Pais om året med Jürgen Klopp i Dortmund.

– Vi trente hardt i oppkjøringen til sesongen, men ikke så mye mellom kampene. Klopp brukte mye tid på å motivere oss spillere, men på det taktiske plan var det ikke like bra ...

Jürgen Klopp og Ciro Immobile ble ingen vellykket match i Borussia Dortmund. Uwe Speck, Witters / Bildbyrån

Det ble åtte kamper og kun to mål i Sevilla.

Da ville Immobile hjem. Og hjem for ham var Napoli. Agenten Marco Sommella tok kontakt med klubbledelsen på San Paolo.

Men tilbakemeldingen var tydelig. Immobile ville kun bli en backup for førstevalget Gonzalo Higuaín, som den våren slo Serie A-rekorden med 36 mål.

Immobile ville ikke være nødløsning og søkte seg til Lazio.

Der har han fått trygghet, der er han blitt satset på, og der har han på de fire siste sesongene scoret over 100 seriemål.

10 mål på 39 landskamper er ikke nok for aksept blant italienerne. BILDBYRÅN

Ingen folkehelt foreløpig

Nå blir han trolig toppscorer i Serie A for tredje gang.

Likevel sliter italienerne med å gi Immobile den aksepten han kanskje fortjener.

Italia har tradisjon for markante og scoringsglade angripere. Det holder å nevne Giuseppe Meazza, Gigi Riva, Paolo Rossi, Roberto Baggio, Christian Vieri, Alessandro del Piero, Francesco Totti og Luca Toni.

Alle scoret mange mål i Serie A. Alle glitret på den øverste scenen med Italia.

Immobile har 10 mål på 39 landskamper. Det er ikke nok.

To juniortitler med Juventus, cupgull med Borussia Dortmund, cupgull med Lazio, samt to italienske supercuptitler, blir spinkelt i et land som er vant til angrepsspillere som avgjør VM-finaler eller Champions League-finaler.

Ciro Immobile huskes best for å ha vært med på å bli ydmyket og slått ut av gruppespillet i VM 2014.

For en drøy uke siden skrev den italienske sportsavisen Gazzetta dello Sport om problemstillingen i en artikkel med tittelen «Immobile er stor i Lazio, men liten på landslaget».

De mener han bør utrette mer på landslaget, og at landslagssjef Roberto Mancini må få mer ut av toppscoreren i Serie A.

Snytt for EM-fest på hjemmebane

Sist høst scoret han tre mål for Italia i tre EM-kvalifiseringskamper.

En Immobile i storform så frem til fotball-EM der Italia skulle spille sine tre gruppekamper på hans og Lazios hjemmebane Stadio Olimpico.

Det skulle bli hans scene. Der kunne han bli italiensk folkehelt.

Så kom koronakrisen og EM-utsettelsen i det Immobile rakk å komme i sitt livs form.

Men Gullstøvelen er ingen dårlig trøstepremie. Og kanskje han får en ny sjanse dersom EM går som planlagt til sommeren.

Kilder: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, El Pais, Aftonbladet, Transfermarkt