– Vi er imot det, og det har vi gitt uttrykk for, sier RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye til Adresseavisen.

Grunnen til at han reagerer er i hovedsak nyheten om at seriestarten utsettes i tre uker neste sesong, slik at Eliteserien starter den første helgen i april.