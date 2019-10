B-preget Manchester United unngikk tap i Nederland: – Trodde ikke det jeg så

AZ Alkmaar-Manchester United 0–0

Hjemmelaget var klart piggest før pause i Nederland. I andreomgangen kom United mer med, og spillet jevnet seg noe ut. Så overtok AZ igjen initiativet.

United skulle etter alle solemerker hatt straffe da Marcus Rashford ble felt ti minutter før slutt.

– Jeg trodde ikke det jeg så, sa Solskjærs til MUTV om hansepisoden der han mener dommeren tok en gal beslutning.

– Det er frustrerende for oss å ikke få disse små tingene, for gutta fortjente så mye mer, og jeg føler med dem. Det kommer til å snu på et tidspunkt, da får de disse avgjørelsene med seg, og da få de også resultatet de fortjener, sa nordmannen videre.

Fredrik Midtsjø spilte hele oppgjøret torsdag og var meget solid for AZ. Jonas Svensson sonet karantene for et rødt kort i åpningskampen i europaligaen.

Ute

David de Gea hadde et par pene redninger for United. AZ spilte seg til en haug cornere uten at de førte til noe.

United manglet Paul Pogba, Anthony Martial, Luke Shaw, Phil Jones, Aaron Wan-Bissaka og Ashley Young. Pogba kan være uaktuell i tre uker til. Det var i hvert fall beskjeden fra Frankrikes landslagstrener Didier Deschamps torsdag.

Solskjær satset ungt i startoppstillingen og benket Harry Maguire, Rashford og Scott McTominay. Rashford erstattet Daniel James etter vel en times spill.

Jesse Lingard så ut til å avslutte kampen med en strekkskade på baksiden av det ene låret.

– Jeg tror han kjente hamstringen litt, sa Solskjær og avviste at midtbanespilleren blir klar til helgens møte med Newcastle.

Tilskuer

Louis van Gaal satt på tribunen. Han var United-manager i perioden 2014 til 2016 og ble etterfulgt av Jose Mourinho.

Solskjær hadde en kjempeperiode som vikarsjef i United. Da strømmet seirene inn, men siden bortetriumfen over Paris St. Germain 6. mars, har laget hans bare vunnet fem av 22 obligatoriske kamper.

Deler av taket på AZs hjemmebane blåste ned i august. Skaden er ikke reparert. Derfor gikk torsdagens kamp seks-sju mil lenger sør i Nederland på ADO Den Haags hjemmebane.

Kunstgressunderlaget der er delvis utskjelt av mange. Ryktet ble ikke bedre av at Solskjær på onsdagens pressekonferanse betegnet det som «noe av det verste han hadde sett».

Søndag spiller United borte mot Newcastle i Premier League.

