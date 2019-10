Norges G19-landslag innledet EM-kvalifiseringen med seier

Aserbajdsjan – Norge 0–1

Det var spilt bare fem minutter på en glatt bane i den tsjekkiske byen Frydek-Mistek da et innlegg fra Bærum-spiller Leo Cornic ble forsøkt klarert av Elnur Ibragimov. Midtstopperen mislyktes, og ballen endte i eget mål.

Norge var det beste laget og skapte flere gode sjanser til å øke ledelsen, men maktet ikke å utnytte dem. Kristoffer Askildsen fra Stabæk tvang keeper Akpar Valiyev til flere gode redninger, spesielt etter et hjørnespark i det 52. minutt, mens Cornic på akrobatisk vis avsluttet over mål i det 65. minutt.

Aserbajdsjan hadde sin beste mulighet midtveis i 2. omgang, da Musa Gurbanli forgjeves ropte på hands etter at hans avslutning ble blokkert. Tural Bayramov pådro seg gult kort for protester.

Ifølge UEFA-statistikken ble hele syv av Aserbajdsjans 12 avslutningsforsøk i kampen blokkert, og Norge endte med 4–1 i avslutninger på mål.

På overtid var Norges innbytter Mustapha Fofana fra Strømsgodset gjennom, men da var det Aserbajdsjans tur til å blokkere.

– Jeg er stolt over jobben gutta gjorde i dag. Vi skapte relativt mye og slapp til lite. Jeg tror Aserbajdsjan hadde en stor mulighet i kampen, etter markeringsfeil på dødball, sa landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen til fotball.no.

– Vi brøt også en barriere i dag. Den første kampen i mesterskap har vi historisk slitt med.

To nordmenn, deriblant keeper Rasmus Sandberg fra Rosenborg, pådro seg gult kort for uthaling av tid den siste halvtimen. Seieren betyr at laget kan være klar for eliterunden allerede etter lørdagens kamp mot San Marino, og før det som kan bli en gruppefinale mot Tsjekkia tirsdag.

De to beste i gruppen er sikret avansement.