BUCURESTI: Pressekonferansen skulle egentlig avsluttes da landslagssjef Lars Lagerbäck hvisket til pressesjef Svein Graff:

«Kan jeg få legge til en ting til?».

Svensken henvendte seg så til de rumenske journalistene. Da hadde treneren allerede sagt at han forstår lite av hvorfor kampen tirsdag kveld likevel ikke skal spilles foran tomme tribuner.

Det var straffen fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA), etter at kampene mot Spania og Malta ble gjenstand for rasistiske tilrop fra de rumenske tribunene.

Nå hadde UEFA delvis snudd. Regelverket åpner nemlig for at barn under 14 år kan slippe inn, og rumenerne hadde nå invitert opptil 30.000 av em.

Lagerbäck understreket at han virkelig håper at fansen som får være på kampen, altså barna, ikke oppfører seg på samme måte.

– Vi har også flere spillere med en annen bakgrunn. Jeg blir veldig skuffet hvis noe av det som har skjedd her før, skjer igjen. Dette er noe som bekymrer oss veldig, sa 71-åringen.

Nazihilsener og apelyder

Bulgaria er Romanias naboer i sør. Det skulle ikke gå mange timene etter Lagerbäcks formaning, før nyhetene fra den bulgarske hovedstaden viste hvor høyaktuell problemstillingen er.

Også der var rasisme på dagsordenen før kampen mellom Bulgaria og England, fordi bulgarske fans hadde ropt diskriminerende ord etter motstandernes spillere i tidligere kamper. I Sofia var deler av tribunene stengt, men fra de delene som var fulle kom det rasistiske tilrop allerede under oppvarmingen til det engelske laget.

Det tok ikke lang tid før kampen ble stoppet for første gang på grunn av det samme, og før pause skjedde det igjen. TV-bildene viste også at flere på tribunen gjorde nazihilsener.

Hadde ropene blitt registrert en tredje gang, ville kampen blitt stoppet og avbrutt. England ville blitt tilkjent seieren.

Rasisme som et problem i europeisk fotball, har ulmet lenge og blusset opp her og der. Kanskje var mandag kveld en anledning som måtte til for at det virkelig kommer på dagsordenen på en helt annen måte enn tidligere.

Tematikken ble omtalt mye i forkant av EM i Ukraina og Polen i 2012 og fjorårets VM i Russland. Interesseorganisasjonene som jobber mye med problemstillingen, pekte da på hvor utbredt det er i østeuropeisk fotball.

Forskere sier at fotballen er et speilbilde av holdningene i de ulike samfunnene den utfolder seg i.

Også et engelsk problem

Engelske journalister skrev etter kampen mandag at noen av deres bulgarske kolleger på pressekonferansen gjorde sitt for å avdramatisere det som hadde skjedd. Det samme gjorde fotballpresidenten og landslagssjefen. Keeper Plamen Iliev fant det passende å rose hjemmefansen, og han mente at de engelske spillerne hadde overreagert.

Rasisme på tribunene er imidlertid mye mer enn et østeuropeisk problem. Den engelske landslagssjefen, Gareth Southgate, var etter kampen stolt over hvordan spillerne hans hadde håndtert situasjonen. Samtidig understreket han at dette er noe spillerne har opplevd før.

– På grunn av erfaringer fra sitt eget hjemland, er de dessverre herdet mot rasisme. Jeg vet ikke hva det sier om samfunnet vårt, men det er virkeligheten. Det gjør meg trist, sa han ifølge The Guardian.

Er straffene strenge nok?

For også engelsk fotball har hatt flere slike saker det siste året. Flere Chelsea-supportere er utestengt fra Stamford Bridge etter at de ble dømt for å ha trakassert Raheem Sterling.

Paul Pogba og Marcus Rashford fikk masse rasistisk hets på sosiale medier etter at de bommet på straffer for Manchester United tidlig i sesongen.

Millwall fikk sist sesong 100.000 kroner i bot etter at deres supportere sang rasistiske sanger under en FA-cupkamp. Liverpools Mohamed Salah har fått muslimhets etter seg, mens Chelsea har hatt et problem med antisemittiske sanger hos en supportergruppe.

Romelu Lukaku er den siste spilleren i den italienske toppserien som har fått rasistiske tilrop etter seg. Der har tilfellene vært mange de siste sesongene. Både klubber og fotballforbundet i Italia får kritikk for ikke å gjøre nok.

Nå spør stadig flere om også UEFA bør gjøre mer for å stoppe rasistene. Er det nok med bøter til forbund og klubber som uansett har enorme TV-inntekter? Holder det med noen kamper foran tomme tribuner eller titusenvis av barn?

Europeisk fotball har et stort problem. Mandag kveld ble det synlig for alle.

Det norske laget har snakket sammen om hva de gjør hvis det samme skulle skje tirsdag kveld. Romanias landslagssjef Cosmin Contra var mandag tydelig på at tilskuerne kommer til å oppføre seg.