Sørloth og Trabzonspor tapte viktige poeng i gullkampen

Alexander Sørloth skaffet straffespark da Trabzonspor kun klarte 2-2 hjemme mot Antalyaspor. Dermed røk sårt tiltrengte poeng i gullkampen.

Trabzonspor - Antalyaspor 2–2

Poengtapet gjør at Fredrik Gulbrandsen og hans Istanbul Basaksehir leder med fire poeng når kun tre runder gjenstår i den tyrkiske eliteserien. Gulbrandsen ble byttet inn på overtid da Istanbul-klubben slo Denizlispor 2-0 tirsdag.

Sørloth og lagkameratene måtte se at Antalyaspor tok ledelsen fra straffemerket, men to straffemål av José Sosa snudde kamper for Trabzonspor. Sørloth skaffet det første straffesparket da han headet ballen inn i armen til en motspiller.

Seier ble det derimot ikke. Yekta Kurtulus sikret 2-2 for gjestene og gjorde med det gulljakten vanskeligere for Sørloth og Trabzonspor.

Sørloth har storspilt for Trabzonspor denne sesongen. Trønderen står med 21 mål på 30 kamper så langt i den tyrkiske toppserien.

