Nytt målshow fra Solskjærs supertalent – United har ikke tapt siden januar

Manchester Uniteds offensive spillere sprudlet mot stakkars Bournemouth.

Mason Greenwood feirer sammen med Aaron Wan-Bissaka. PETER POWELL/NTB scanpix

4. juli 2020 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

MANCHESTER UNITED-BOURNEMOUTH 5–2

Ole Gunnar Solskjær leder et av Premier Leagues virkelige formlag. 0–2 hjemme mot Burnley 22. januar markerte et bunnpunkt i årets sesong. Laget lå så høyt oppe som femteplass, men med kortere vei ned til Newcastle (14) enn opp til sikker Champions League-billett. Siden har Solskjærs lag plukket poeng i ni seriekamper på rad.

Lørdagens seier gjør at United ligger på fjerdeplass før Chelsea spiller sin kamp denne runden.

– Jeg er veldig, veldig fornøyd med dagen, med energien i laget og målene vi scorer. Det var en kamp for fansen, en kamp Stretford End (en tribunedel på Old Trafford) virkelig ville satt pris på, sa manager Solskjær til BT Sport etter kampen. Kampene spilles som kjent for tomme seter.

Stortalentet Mason Greenwood scoret igjen. Mot Bournemouth ble det to mål.

– Han er en fantastisk målscorer. Han er en veldig talentfull gutt, og vi kommer til å pleie talentet hans som best vi kan, sier Solskjær.

Greenwoods angrepsmakker Marcus Rashford havnet også på scoringslisten. Han skryter av lagkompisen, men kommer med en advarsel.

– Jeg ønsker ikke å fokusere for mye på ham, bare la ham spille sin fotball, og det er det han gjør. Det er en stor bonus for oss å ha ham i stallen, sa Rashford.

Les også Solskjær hyller United-talent: – Han er langt foran meg

United-show

Joshua King og Bournemouth har en oppsiktsvekkende negativ trend og har nå tapt sju av sine åtte siste Premier League-kamper. Men det var gjestene som startet best på Old Trafford, og nordmannen var delaktig i ledermålet. Junior Stanislas plukket opp et innlegg på bakre stolpe. Det første skuddet ble blokkert av United-forsvarer Harry Maguire, men via King havnet ballen igjen hos Stanislas, som slo tunnel på Maguire og skrudde ballen i mål fra omtrent død vinkel. Klassescoringen tente et håp. Det ble slokket i løpet av omgangens 20 siste minutter.

Les også Solskjærs supersignering glitret i målfest: – Ingen tvil om at United er på rett vei

Ole Gunnar Solskjær har til tider fått mye kritikk i en variabel sesong. Noe han har fått skryt for, er å bruke unge spillere. En av dem er kjempetalentet Mason Greenwood, som fikk en ny kamp fra start. Han takket for tilliten ved å fyre utligningen i mål fra 12–13 meter etter en halvtime. Pasningen kom fra Bruno Fernandes, portugiseren som har vært sterkt delaktig i Uniteds suksess i vår. Han ble hentet etter nevnte tap mot Burnley og har levert mål eller målgivende i stort sett hver eneste kamp.

Bruno Fernandes gir en god klem til Anthony Martial. To av kampens store spillere. Peter Powell / Pool EPA

En annen unggutt, Marcus Rashford, satte inn 2–1 på straffespark, før Anthony Martials perle like før pause rundet av omgangen.

King-scoring

United-innbytter Eric Bailly handset rett etter hvilen. VAR det innenfor 16-meteren? Ja, og dermed straffespark. Joshua King var trygg fra 11 meter og håpet var igjen tent for Bournemouth.

Men United er i storform og var i det nådeløse hjørnet lørdag ettermiddag.

Først doblet Greenwood sin målfangst, så banket Fernandes et frispark i mål. 2–5 på Old Trafford ble en temmelig umulig oppgave for bortelaget.

Manchester United er på en foreløpig fjerdeplass etter storseieren, ett poeng foran Chelsea, som møter Watford senere lørdag. Leicester vant mot Crystal Palace og beholder tredjeplassen.

Bournemouth har bare Norwich bak seg på tabellen, men er kun ett poeng fra sikker plass.

Manager Eddie Howe må snu trenden skal det bli Premier League-spill i sørkystbyen også neste sesong.

– Vi prøvde. Vi var målfarlige, og jeg synes ikke kampen var kjørt før det fjerde målet. Målene til Greenwood og frisparket (til Fernandes) var drepende for oss i den tilstanden vi er i for øyeblikket, sier han ifølge BBC.

Howe påpeker én åpenbar forskjell på det United-laget han møtte i november. Da vant Bournemouth. Lørdag var de sjanseløse.

– De er et helt annet lag enn det vi spilte mot tidligere i sesongen. De er veldig kreative på midtbanen med Fernandes. Dette er Premier League, den tøffeste ligaen i verden. Hvis du ikke er på topp, kommer du til å lide, mener Howe.

PS: Neste kamp for Manchester United er borte mot Aston Villa på torsdag.