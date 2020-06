Premier League direkte: Svært viktig kamp for Solskjær og Manchester United

DEL

Paul Pogba (t.v.) starter for hjemmelaget, og det er første gang i år, faktisk for første gang siden 30. september, ifølge PA-journalist Simon Peach. Franskmannen har slitt med skader i lang tid, men kom inn og skaffet straffen som Bruno Fernandes (t.h.) scoret på og som sørget for 1-1 mot Spurs forrige runde. Foto: EPA