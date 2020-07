Manchester City utestenges ikke fra Champions League

Den engelske storklubben får likevel spille i Europas gjeveste klubbturnering de neste årene. Nå spør flere seg om det bør komme regelendringer.

Styreformann Khaldoon Al Mubarak og manager Pep Guardiola feirer seriegullet i 2018. CARL RECINE / REUTERS

13. juli 2020 10:33 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag falt avgjørelsen «hele» fotballverden har ventet på. I februar ble Manchester City utestengt fra europacupene de neste to årene etter brudd på reglene om økonomisk fair play.

Avgjørelsen ble anket inn for Idrettens voldgiftsrett (Cas). Mandag formiddag, klokken 10.30, ble konklusjonen offentliggjort.

Der ble det kjent Manchester City slipper utestengelse. Dermed kan storklubben spille i Champions League også de neste årene.

– Jeg er litt overrasket. Jeg hadde trodd at det skulle ende med utestengelse, kanskje ikke to år, men i hvert fall ett. Samtidig vil det si at Manchester City har hatt et poeng, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Klubben må derimot betale en bot på 10 millioner euro. Pengekravet kommer ikke på grunn av brudd av regelverket, men manglende samarbeid fra Manchester City.

Pep Guardiola er manager for Manchester City. Jason Cairnduff / REUTERS

Mener regelverket bør endres

En utestengelse kunne fått enorme konsekvenser for Manchester City. Flere av klubbens stjernespillerne ville muligens blitt fristet til å dra til andre klubber dersom de ikke fikk delta i Europas gjeveste klubbturnering de neste årene.

– For Manchester City er dette utfallet ekstremt viktig. Både med tanke på spillerne de har, men også spillerne de eventuelt ønsker, sier Wikestad.

Mandagens dom er også en test for reglene rundt økonomisk fair play i fotballen. Enkelt forklart går det ut på at klubber ikke skal kunne bruke mer penger enn de tjener. Uefa mente Manchester City hadde overrapportert klubbens sponsorinntekter i regnskapet i årene 2012 til 2016.

Wikestad mener dommen bør være utgangspunkt for en debatt om det er tid for en endring av reglene.

– Man vet veldig lite når man sitter på utsiden, men jeg tenker at Financial Fair Play er modent for en revisjon. Det viser at sanksjonene som man egentlig har for å håndheve reglene ikke er all verdens, sier han.

Kasper Wikestad kommenterer Premier League for TV 2. Daniel Sannum Lauten, TV 2

Har en stor signaleffekt

TV 2s kommentator får støtte fra Harry Arne Solberg. Han er professor i sportsøkonomi ved NTNU.

– Når noen klubber slipper unna, hva gjør de andre da? Jo, de leter etter smutthull, sier han.

Han mener dommen utfordrer det økonomiske systemet i den europeiske toppfotballen. En bot på ti millioner euro betyr ingenting for klubbens styrtrike eiere, minner professoren om.

– Det er helt åpenbart at klubbene ikke klarer å løse de finansielle utfordringene sine selv. Da er man avhengig av et uavhengig organ. Man kan sammenligne finansiell doping med medisinsk doping. Det man har skjønt for å få bukt med medisinsk doping, er at man er avhengig av et uavhengig organ for å løse problemene, sier Solberg.

Fakta Manchester City Stiftet: 1880 Bane: Etihad Stadium (kapasitet: 55.097) Manager: Josep Guardiola Eier: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan Meritter, serietitler: 6 (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019) FA-cupen: 6 (1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019) Ligacupen: 7 (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020) Cupvinnercupen: 1 (1970). Vis mer

– Er blitt forhåndsdømt

På klubbens nettside takker Manchester City paneldeltagerne for utfallet av saken.

– Klubben er blitt forhåndsdømt i mediene, så da er det veldig fint å få en uavhengig part som sier at man er uskyldig, sier den norske supportersjefen Tor Martin Sønsteby, som samtidig påpeker at han kun har lest Citys uttalelser, ikke dommen fra CAS.

Uefa skriver i en pressemelding at de tar avgjørelsen om å redusere sanksjonene mot Manchester City til etterretning.

De peker også på at flere av de påståtte bruddene er foreldet i henhold til Uefas reglement, ettersom det skal ha skjedd for over fem år siden.

– Jeg er ikke overrasket. Dette har som sagt vært en ensidig sak som bare er blitt fremstilt fra Uefas side og plukket opp av mediene. City har jo ikke kommentert noe før dette, sier Sønsteby.