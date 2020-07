Klopp drømmer om lag spekket med lokale spillere

Liverpool-manager Jürgen Klopp er tydelig på at han jobber mot å skape et lag med lokalt preg i Merseyside-klubben.

Liverpool-manager Jürgen Klopp fikk se den lokale spilleren Curtis Jones score i helgen. SHAUN BOTTERILL / X01348

Tyskeren, som nylig sikret Liverpools første ligatittel på 30 år, tror fansen kan forvente seg flere lokale kjæledegger i årene som kommer.

– Drømmen er at alle guttene på laget er lokale. Det vil kanskje ikke skje de neste fem årene, men kanskje om ti? Hvis du kan ha et lag fullt av «scousere», så hvorfor ikke? Sa Liverpool-manageren på tirsdagens pressekonferanse ifølge Daily Mail.

Trent Alexander-Arnold er Liverpools store lokale stjerne. PETER POWELL / X06528

Per nå er høyreback Trent Alexander-Arnold stallens mest profilerte lokale spiller. Også unggutten Curtis Jones, som for øvrig scoret sitt første mål for rødtrøyene i 2-0 seieren over Aston Villa søndag, er født i Liverpool.

– Det er ikke en dårlig greie å være en «scouser». Det er en bra ting, de er hardtarbeidende og kjemper som gale, sier Klopp.

– Vi ønsker å være stedet hvor enhver «scouser»-sjel ønsker å spille. Det er ikke en konkurranse mot Everton. Hvis du elsker å spille fotball, er talentfull og jobber hardt, så vil vi ha deg hos oss, tilføyer han.

Liverpool spiller sin neste Premier League-kamp borte mot Brighton onsdag.

