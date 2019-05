MOLDE: 19 år gamle Erik Iversen er forberedt på at det blir en travel dag mellom stengene torsdag kveld. Moldenseren vokter buret for Sunndal, og nå er målvakten klar for cupmøtet mot Molde på Sande stadion.

– Vi må selvsagt prøve å slå dem. Men nå som Molde er så gode, blir det jo veldig vanskelig. Jeg er forberedt på at jeg får mye å gjøre. Det er ikke umulig med en cupbombe, sier Iversen til Rbnett.