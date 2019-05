MOLDE: Søndag skal Christian Gauseth bryne seg mot gamleklubben på Aker Stadion, når Mjøndalen gjester serieleder Molde.

Gauseth spilte selv i MFK for 12 år siden, og var med på å spille Molde opp fra 1. divisjon til Eliteserien i 2007. Det året spilte han 24 seriekamper for MFK, og scoret to mål i 1. divisjon.