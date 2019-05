Ranheim slo tilbake med kruttsterk borteseier

Sarpsborg 08 - Ranheim 1–3

Ranheim sto med to strake tap før søndagens batalje mot Sarpsborg 08, men gutta fra fjæra slo kraftig tilbake og vant kampen 3–1.

Trønderne gikk opp i ledelsen 1–0 rett før pause, i en omgang som svingte fram og tilbake med sjanser til begge lag. Ivar Sollie Rønning stanget gjestene i føringen etter et pent innlegg fra Erik Tønne.

Andersen, Christoffer / NTB scanpix

Rett etter pause doblet Mads Reginiussen ledelsen etter et vakkert Ranheim-angrep, før Sarpsborg reduserte til 1–2 like etterpå.

Kampen lå og vippet en stund i 2. omgang, før Olaus Skarsem punkterte oppgjøret med et nydelig skudd til 3–1 kvarteret før slutt.

Hjemmelaget startet best

Men selv om det var Ranheim som vant, var det Sarpsborg som åpnet kampen best.

Joachim Thomassen danset med et par Ranheim-spillere etter fem minutter spilt, før kantspilleren la inn til en stormende Kristoffer Zachariassen i boks. Den drivende midtbanespilleren fikk foten på ballen, før forsøket skrudde like utenfor målet til Even Barli.

Like etterpå fikk Ranheim en brukbar mulighet.

Et pent angrep av gjestene gjorde at Reginiussen kunne motta en ball på vei gjennom. Altaværingen tråklet seg forbi et par spillere, før Reginiussen sendte avgårde et skudd som Falch slo ut til corner.

Svimmel debutant

Midtveis i omgangen måtte eliteseriedebutant Torbjørn Heggem ta telling midt på banen. Ranheim-stopper hadde fått en smell i ansiktet, som førte til at 20-åringen kastet opp og så svært svimmel ut, før han ble sendt i garderoben.

Men leiesoldaten fra RBK nektet å gi seg. Noen minutter senere var han tilbake på matta og klar for å fortsette kampen.

Andersen, Christoffer / NTB scanpix

Ranheim ble på dette tidspunktet trykket bakover i banen, men fikk den neste sjansen i kampen. Et passivt Sarpsborg-forsvar lot et innlegg fra venstre trille helt til Ola Solbakken på andre siden. Skuddet til Ranheim-vingen gikk dog et stykke over mål.

Et par minutter senere var hjemmelaget farlig frampå. Et godt slått innlegg var innom både en Sarpsborg- og Ranheim-spiller, før kula snek seg like utenfor målet til Barli.

Begge lag hadde dermed skapt et par muligheter, men lite tvil om at det var Sarpsborg som hadde vært nærmest nettkjenning.

Effektive Ranheim

Men Ranheim viste mot Brann i Bergen for et par uker siden at det hjelper lite å være nærmest å score mål. Da vant trønderne 1–0 etter å ha skapt én sjanse, der Brann hadde flust av muligheter.

Mot Sarpsborg klarte Ranheim på samme vis å snike til seg en ledelse. Ivar Sollie Rønning stanget gjestene i føringen etter et nydelig innlegg av Erik Tønne rett før pause.

Like etter hvilen ordnet Reginiussen 2–0, før hjemmelaget reduserte minutter senere. Olaus Skarsem fikset 3–1 kvarteret før slutt, noe som også ble sluttresultatet.

Dermed kan Ranheim glise for tre poeng på hjem til Trondheim.