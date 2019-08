Tidligere Start-spiller klar for Fredrikstad

Etter kun et drøyt halvt år i 2.-divisjonsklubben Fram Larvik bytter Philip Aukland (20) lag. Forsvarsspilleren fra Søgne, som var Start-eiendom inntil i vinter, har skrevet kontrakt med Fredrikstad.

– Dette er et steg opp både sportslig og fasilitetsmeesig. Jeg gleder meg virkelig til å bli med på dette her. Jeg er glad og takknemlig for at klubbene ble enig og setter pris på at Fram ga meg muligheten til å velge, sier Aukland til Fredrikstads hjemmeside.

Aukland spilte i fjor i Arendal, på lån fra Start. Før sesongen gikk han til Fram Larvik, som ligger på femteplass i sin 2.-divisjonsavdeling. De slo også Start ut av cupens 1. runde.

Sportslig leder i Fredrikstad, Per Mathias Høgmo, sier følgende om 20-åringen.

– Philip har gått gradene i Start og er godt skolert. Han har tidligere vært mest aktuell som stopper, men har markert seg som back i Fram. Han har gode ferdigheter, bra fart, god rekkevidde, er offensiv, men samtidig har han gode forsvarsferdigheter, sier den tidligere landslagstreneren til fredrikstadfk.no.