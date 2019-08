TIL ligger fortsatt på kvalikplass etter at både Stabæk og Mjøndalen vant søndag kveld. Fra å ligge likt, ligger TIL to poeng bak de to lagene etter at «Gutan» spilte 1–1 mot Lillestrøm på Alfheim.

Det gjør tabellsituasjonen enda tøffere for «Gutan». Likevel er TIL-kaptein Simen Wangberg ikke bekymret.