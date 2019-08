Slik dekker Adressa RBKs bortekamp mot Maribor

Adresseavisen hadde TV-rettighetene, i samarbeid med TV2, til de to første rundene i Mesterligaen. Onsdagens oppgjør mot Maribor har ikke avisa TV-rettighetene til. Det legges opp til en solid dekning av bortekampen med livechat, reportasjer, analyser, kommentatorer og videoinnslag. Kampen sendes på TV2.

– Før sommeren inngikk vi et samarbeid med TV2 hvor vi gikk inn som partner for å kjøpe rettighetene til de innledende kampene av RBK. Avtalen med RBK gikk ut på at vi kjøpte rettighetene til hjemmekampene mot Linfield og Bate i fellesskap med TV2, sier nyhetsredaktør i Adresseavisen Frode N. Børfjord.

Dersom Rosenborg hadde røket ut mot Bate og gått over i Europaligaen ville de møtt bosniske Sarajevo. Der hadde Adresseavisen en opsjon i den første avtalen. Noe som betyr at den kampen ville blitt sendt på adressa.no.

Bortekampen mot Linfield ble også sendt på Adressas hjemmesider. Dette var en avtale gjort med den nordirske klubben.

Adresseavisen har heller ikke rettighetene til de påfølgende kampene.

– For å si det enkelt så sikret vi oss to kamper i Mesterligaen og en kvalikrunde i Europaligaen. Det er første gang Adresseavisen inngår slike avtaler om TV-rettigheter på elite-nivå. Vi har høstet gode erfaringer, og gode tilbakemeldinger på dette. Vi har en god dialog med TV2 om videre samarbeidsmuligheter.

Marthe Amanda Vannebo

Derfor bør du følge med på Adressa under kampen

Adresseavisen prøver noe helt nytt når Rosenborg barker sammen med Maribor. Ole K. Sagbakken får besøk av RBK-legende Bent Skammelsrud. De vil sammen se på kampen mens de kommenterer den for leserne.

– Det blir en sending ikke ulik måten vi har dekket RBKs cupkamper denne sesongen, med en miks av ren kommentering og små rene Rosenborg-diskusjoner underveis, sier Sagbakken og fortsetter:

– Det en klar styrke at klubblegenden Bent Skammelsrud er med, som selv har over 60 kamper i Mesterligaen og svært godt vet hva slike kamper betyr for spillerne.

Adressa-reporteren har også en lovnad til abonnentene før kampen.

– Det blir garantert engasjement. Både på banen og i kommentrorbua.

Nyhetsredaktør Frode N. Børfjord forteller at det blir en slags direktesending uten TV-bilder.

– Abonnentene kan oppleve kampen gjennom våre medarbeidere som kjenner RBK fra innsiden. Det er en merverdi i forhold til andres dekning, sier Børfjord.

Morten Antonsen

Tre mann på plass i Slovenia

Adresseavisen har tre medarbeidere på plass i Maribor. Reporterne Petter Rasmus, Roy Tommy Bråten og fotograf Håvard Haugseth Jensen skal alle formidle det som skjer i Slovenia til Adressas brukere.

– Vi er det mediehuset som følger RBK i tykt og tynt aller tettest. Våre sportsmedarbeidere har en unik innsikt i Rosenborg. Derfor er både livechatten vår og kommentatorene på nett-TV verdt å teste for våre abonnenter, sier Børfjord.