Manchester United bekrefter: Henter verdens dyreste forsvarsspiller

Ole Gunnar Solskjær setter kjøpsrekord. Nå henter han Leicesters midtstopper for 80 millioner pund, eller rundt 867 millioner norske kroner.

Det bekrefter Manchester United på sine nettsider. Ingen forsvarsspillere har noensinne hatt en slik prislapp. Tidligere var nederlandske Virgil van Dijk rekordholder etter at han gikk fra Southampton til Liverpool for 75 millioner pund i januar i fjor.

Avtalen med United går over seks år.

– Harry er en av de beste midtstopperne i dagens fotball, og jeg er glad for at vi har sikret oss hans signatur. Han leser spiller godt og har en sterk tilstedeværelse på banen. I tillegg har han even til å være rolig under press. Jeg mener han vil passe fint inn i spillergruppen, både på og utenfor banen, sier Solskjær.

Leste du denne? Sørloth på vei bort fra Premier League – formaliteter unna ny klubb

Audun Braastad / NTB scanpix

– En utrolig mulighet

I løpet av de seneste sesongene er det blitt tydelig at en klar lederskikkelse i midtforsvaret er blant Uniteds mest sentrale mangler. Derfor var klubben villig til å bla opp et rekordbeløp for å hente Maguire.

26 år gamle Maguire har spilt to sesonger for Leicester i Premier League og står med 20 landskamper for England. Nå fortsetter karrieren på Old Trafford.

CARL RECINE / REUTERS

– Jeg er henrykt over å ha signert for denne store klubben. Jeg har nytt tiden i Leicester, og jeg ønsker å takke alle i klubben og fansen for deres fantastiske støtte gjennom de to siste sesongene. Samtidig er det slik at når Manchester United banker på døren, er det en utrolig mulighet, sier Maguire.

EDDIE KEOGH / REUTERS / NTB SCANPIX

Liker planene til Solskjær

Han legger til at han ser frem til å bli en del av Solskjærs visjon om å gjenreise Manchester United.

– Det er tydelig at Ole bygger et lag for å vinne trofeer.

Kjøpet av Maguire blir Uniteds tredje i sommer. Tidligere har Solskjær sikret seg vingen Daniel James og høyrebacken Aaron Wan-Bissaka. De rødkledde fra Manchester sesongåpner hjemme mot Chelsea kommende søndag.

Maguire startet karrieren i Sheffield United, og i 2014 gikk veien videre til Hull. Der spilte han med Omar Elabdellaoui, Adama Diomande og Markus Henriksen. Tre år senere ble han hentet til Leicester, der han endte opp med å spille 69 Premier League-kamper.

(100% Sport / NTB)