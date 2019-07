MINSK: Emil Jonassen spilte 12 seriekamper for Bodø/Glimt forrige sesong. Laget fra Nordland endte på nedre halvdel og da kontrakten gikk ut etter sesongen måtte venstrebacken se seg om etter en ny klubb.

Tilfeldigheter gjorde at han endte opp i Hviterussland og klubben BATE. Dermed gikk han fra nedre halvdel i Eliteserien til å spille for et lag som de siste sesongene har vært overlegne i hjemlig liga og jevnlig deltatt i Europeisk-gruppespill.