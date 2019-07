Her holder RBK-spilleren liv i Europa-drømmen

BATE – ROSENBORG 2–1 (1-1)

BORISOV: Det endte med tap for RBK i den første kvalifiseringskampen mot BATE. Men et viktig bortemål fra Anders Konradsen sørget for at drømmen om Europa lever i beste velgående.

Et fullsatt Borisov Arena fikk se hjemmelaget ta kontroll over kampen. Allerede etter fire minutter tok de ledelsen på et straffespark. Men så gjorde Rosenborg som Eirik Horneland hadde varslet om på tirsdagens pressekonferanse. De angrep og tok fort over kontrollen av kampen.

Det endte med at Anders Konradsen scoret. Rosenborg fortsatte presset og det var et rystet BATE-lag som gikk til pause på stillingen 1-1.

Rosenborg startet den andre omgangen som de avsluttet den første. De tok kontroll over ballen. Men igjen skulle de bli straffet tidlig. Kun seks minutter ut i omgangen fikk hjemmelaget sitt andre mål.

Dermed endte den første kvalikkampen med tap. Men Rosenborg var til tider veldig positive og tar med seg et viktig bortemål hjem til Trondheim.

Neste onsdag spilles returkampen på Lerkendal. Den kan du se på adressa.no

Marerittåpning

Rosenborg fikk en verst mulig start på kampen da BATE allerede etter fire minutter fikk straffespark. Et hjørnespark spratt gjennom hele feltet og da BATE-spilleren skulle avslutte ble han hektet av Alexander Søderlund.

Dommeren tenkte seg om i noen sekunder før han pekte på straffemerket. Straffen ble satt hardt i hjørnet av BATE-kaptein Igor Stasevich. Dermed var Rosenborg under allerede etter fem minutter.

Terje Svaan

Etter 14 minutter fikk BATE sin andre corner. Nok en gang ble det farlig foran RBK-målet. Men en våken Alexander Søderlund fikk klarert ballen ut. Noe som førte til at hjemmelaget fikk en ny mulighet fra hjørnet. Denne gangen klarte også hviterusserne å skape problemer for RBK. Men igjen fikk Rosenborg klarert unna.

Rosenborg kom tilbake

Da kampen passerte 20 minutter fikk endelig Rosenborg lagt inn et press. Dette resulterte i to hjørnespark. Noe som ga resultater. Anders Konradsen som før kampen hadde fire mål på de to siste kampene, viste seg frem igjen.

Et godt slått hjørnespark av Vegar Eggen Hedenstad havnet i beina til Konradsen som stakk frem foten. Dermed utlignet Rosenborgs formspiller og Borisov Arena stilnet totalt. Dette førte til at de 19-20 RBK-supporterne kunne høres over hele stadion.

Etter målet klarte Rosenborg å holde presset oppe, som resulterte i to halvsjanser signert av Meling og Akintola.

Terje Svaan

Tok over kampen etter utligningen

Fem minutter før pause slo Eggen Hedenstad nok en vakker corner. Denne gangen traff han Tore Reginiussen som prøvde seg på en volley. Skuddet gikk langt over mål.

Like etter viste André Hansen hvilken god keeper han er. BATE spilte seg fint gjennom RBKs forsvar og fikk lagt inn. Der stupte Rosenborgs sisteskanse ut og fikk slått unna. En god inngripen av Hansen.

BATE startet kampen best. Men Rosenborg kom seg raskt tilbake etter marerittstarten. Etter at Konradsen hadde utlignet for RBK tok de mer og mer over kampen. Hjemmelaget virket sjokkert og klarte aldri å hente seg helt inn igjen. Dermed var lagene like langt til pause.

Ny marerittstart

Rosenborg tok kontroll over ballen med en gang andre omgang startet. Men det tok bare seks minutter før BATE fikk sin første sjanse. Den tok de godt vare på. Spissen Maksim Skavysh kom seg løs og fikk slengt frem en fot på et innlegg. Dermed gjorde hjemmelaget som i den første omgangen og tok en rask ledelse.

Terje Svaan

59 minutter ut i kampen var David Akintola nære ved å utligne. Et godt slått hjørnespark av Vegar Eggen Hedenstad landet på hodet til nigerianeren. BATE-keeperen prøvde å nå ballen, men bommet. Dessverre for Akintola traff han ikke ballen godt nok.

Like etter kombinerte Konradsen, Meling og de Lanlay fint på venstrekanten. Etter å ha blitt spilt fri, driblet de Lanlay seg innover i banen og gikk for skuddet. Men BATE-forsvarerne slengte seg foran og fikk blokkert.

Friske innhopp

Da det gjenstod en halvtime av kampen kom Europa-helten Samuel Adegbenro innpå for Rosenborg. Helten fra Ajax-kampene i 2017 brukte ikke lang tid på å vise seg frem. Med sine kjappe finter sendte han Aleksei Rios både én og to ganger i pølseboden.

Adegbenro fortsatte å kjøre karusell på høyrebacken. 15 minutter før slutt hælflikket han Meling gjennom, noe som gjorde at venstrebacken fikk lagt inn. Ballen passerte keeper men BATE-forsvaret fikk klarert.

Da det gjenstod et kvarter av kampen kom Pål André Helland innpå. Ut gikk Yann-Erik de Lanlay. Også Helland ville vise hva han kunne utrette fra sin høyrekant. Han kombinerte fint med Søderlund og kom til skudd. Men avslutningen snek seg over tverrliggeren.

Terje Svaan

De siste 15 minuttene var det kun ett lag på banen. Rosenborg kjørte over hjemmelaget og aller nærmest kom Mike Jensen som to minutter på overtid prøvde seg på en volley. BATE-keeperen var våken og fikk slått unna.

Dermed endte kampen med tap for RBK. Men de drar ikke tomhendte hjem til Trondheim. Konradsens mål sørget for at et viktig bortemål kan bli avgjørende neste uke.