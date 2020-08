Bortekampen i Aserbajdsjan vil gi Molde ti dager karantene. Dette kan bli løsninga

MFK-laget får neppe dispensasjon til å slippe karantene etter hjemreise fra Aserbajdsjan. Derfor må kampen trolig spilles i et annet land.

Mandag klokka 12 ble det klart at Molde får bortekamp i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League. MFK ble trukket mot Qarabag i Aserbajdsjan. Det er utfordrende, konstaterer konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund.

– Etter dagens regler har vi ikke unntak for karantene etter reiser utenfor Schengen og EØS. Det betyr at Molde automatisk må i ti dagers karantene når de kommer hjem. Det er en teoretisk variant her. Så har Uefa gitt et sett med reservearenaer i Polen, Ungarn, Hellas og Kypros. Ungarn er et grønt land for øyeblikket, og de andre ligger innenfor Schengen slik at det kan søkes om fritak. Da må gjeldende forskrifter med testing og så videre følges. Nå må klubben se på situasjonen og vurdere dette, og så blir det til sjuende og sist en beslutning i Uefa, sier Fisketjønn til Rbnett.