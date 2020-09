Fotballtoppen boikotter. Nå starter likevel jakten på en plass i det forhatte mesterskapet.

OM FOTBALL: Bør man dra til fotball-VM i Qatar? Spørsmålet får ulikt svar, også blant lederne i Norges Fotballforbund.

Lise Klaveness vil ikke til Qatar om to år. Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Nå nettopp

«Hvor mange menneskeliv må gå tapt før vi ikke lenger synes det er greit å være med på VM-festen i Qatar 2022?»

Det var Lise Klaveness som stilte spørsmålet, i BT-kommentaren VM på liv og død sommeren 2015. Da var hun mest kjent som NRKs ekspertkommentator og tidligere landslagsspiller.

Bergenseren var klar i sin argumentasjon. Qatarerne ble tildelt rollen som vert gjennom korrupsjon og bestikkelser. «Fra dette stinkende utgangspunktet har kurven pekt ytterligere nedover», skrev Klaveness.

Hun pekte på at landets mange fremmedarbeidere manglet selv de mest grunnleggende rettigheter, og at flere tusen av dem kom til å miste livet når infrastrukturen skulle bygges før prestisjearrangementet.

«Når utallige dødsfall står i direkte årsakssammenheng et verdensmesterskap i fotball, og når selve tildelingen også totalt mangler legitimitet, er mumlende nøling fra de potensielle festdeltagerne langt fra greit», argumentere Klaveness.

Konklusjonen var enkel: Det er en selvfølge å si nei til VM i Qatar.

Les også «Champions League-finalen: Qatar mot Qatar»

Sjokket var stort da Sepp Blatter i 2010 utropte Qatar til VM-arrangør i 2022. Christian Hartmann, Reuters

«Jeg boikotter»

Fredag kveld, klokken 20.45, blåses Norge mot Østerrike i gang på Ullevaal stadion. Det er ikke bare 2020s første landskamp, etter at pandemien kastet om på alt som heter internasjonale terminlister.

Når Alt for Norge runger over nasjonalarenaen før kampstart, er det også starten på forsøket med å vinne en plass i nettopp Qatar-VM. En gruppeseier i høstens Nations League kan bli helt avgjørende for at det skal bli mulig.

Lise Klaveness følger ikke kampen som ekspert for NRK.

I september 2018 ble hun ansatt som elitedirektør i Norges Fotballforbund. Da hadde hun et halvt år tidligere slått kategorisk fast om 2022-VM:

«Jeg boikotter, og oppfordrer andre fotballeksperter til å gjøre det samme», da som NRK-profil.

Etter jobbskiftet avklarte raskt den nye NFF-toppen at hun ikke hadde mandat til å boikotte VM på vegne av norsk fotball. En slik avgjørelse er det forbundsstyret som må ta.

Hennes fremste oppgave er å få norske landslag til å prestere. Hun vil ikke at de skal mislykkes, selv om hun ikke liker mesterskapet som venter i enden av veien.

«Men om jeg kommer til å dra til Qatar? Neppe», slo den da ferske elitedirektøren fast overfor Aftenposten.

Les også Qatar får ikke Paris for seg selv. Kongedømme sender fransk fotball inn i et storpolitisk spill.

Fotballpresident Terje Svendsen. Fredrik Hagen

Presidenten vil med

Nå vil noen sikkert si at det neppe blir så mange andre fra norsk fotball til stede i Qatar uansett.

Norge har ikke deltatt i et herre-VM siden 1998. Med stjerneduoen Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i front har imidlertid fotballfans fra nord til sør begynt å drømme om rødt, hvitt og blått i et verdensmesterskap igjen.

Men drømmer de om et norsk lag i Qatar? Hvor går grensen for resten av norsk fotball? For å spørre som Klaveness, hvor mange menneskeliv må gå tapt før de ikke lenger synes det er greit å være med på festen?

Fotballpresident Terje Svendsen har ved flere anledninger sagt hva han mener. Trønderen tror ikke på boikott som virkemiddel. Han mener det er å stille seg utenfor, med den konsekvensen at du mister muligheten til å påvirke.

Hvis Lars Lagerbäck klarer å kapre en av de 13 europeiske plassene, vil den da 74 år gamle svensken bli den første siden Drillo til å lede Norge i en VM-kamp.

Men Svendsen er også en tydelig uttalt motstander av tildelingen. Han har ved to tilfeller besøkt landet og krevd bedringer for arbeiderne som bygger VM-anleggene.

«Fotballforbundet aksepterer ikke uretten i Qatar», skrev han i en Aftenposten-kronikk for halvannet år siden.

Men foreløpig har Klaveness vært alene blant NFF-toppene om å flagge et boikottstandpunkt.

Fredag kveld starter reisen for resten.