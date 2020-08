Rambos knallsterke tall som RBK-sjef: – Vi kan være stolte

Med seier over Stabæk vil Trond Henriksen (56) etterlate seg et RBK som tar omtrent like mye poeng som Åge Hareide gjorde i den knallsterke 2003-sesongen.

Nå nettopp

Spiller. Juniortrener. Assistent. Vikarierende hovedtrener. Spillerutvikler. Assistent igjen. Vikarierende hovedtrener.

Og fra mandag morgen: Assistent. Igjen.