Hyllet av folkehav i New York: – De har vist oss at å spille som en jente, er å være uslåelig

Etter å ha vunnet sitt fjerde verdensmesterskap, ble det amerikanske kvinnelandslaget i fotball nok en gang tatt imot som helter da de kom hjem.

Som i 2015, ble de hyllet foran hundretusenvis av mennesker i New Yorks gater. Flere medier mellom om opp mot 1 million fremmøtte denne gangen.

Laget fikk vise frem VM-pokalen fra åpen buss gjennom «Canyon of heroes», en strekning som har holdt over 200 seiersparader for å hylle store prestasjoner.

– Vi er stolte at deres første stopp etter VM var Canyon of heroes. De er det beste og mestvinnende laget i amerikansk fotballhistorie og har inspirert millioner av mennesker. De har gitt spesielt unge kvinner troen på seg selv, sa borgermester i New York City, Bill de Blasio under feiringen.

– De har vist oss at å spille som en jente er å være uslåelig, sa førstedame Chirlane McCray.

Hard to see the champions but not hard to feel the love! #USWNT pic.twitter.com/KlzKBdtc91 — Elizabeth O'Brien (@elizobrien) July 10, 2019

NYC it’s parade time let’s do this! Bonus points to anyone who brings me a beer or 4 🍻 let’s partyyyy — Kelley O'Hara (@kelleymohara) July 10, 2019

– Sees kanskje om fire år

Det amerikanske verdensmesterne er det eneste kvinnelaget som er blitt hedret med parade i New York City. Paraden i 2015 er estimert til å ha kostet nesten to millioner dollar, omtrent 17 millioner kroner.

Det stoppet dem ikke fra å gjøre det nok en gang fire år senere.

– Dere er helt fantastiske. Støtten er fantastisk og vi kan ikke få takket dere nok. Vi var her for fire år siden og det er like stort hver gang. Kanskje vi sees om fire år igjen, sa veteranen Carli Lloyd.

– Vi var kjent som Amerikas favoritt-fotballag. Fra nå av er vi bare kjent som Amerikas lag, sa superstjernen Alex Morgan.

MIKE SEGAR / Reuters / NTB Scanpix

En vinner med et budskap

«Equal pay! Equal pay!» ble ropt fra både fans og spillere under paraden. De amerikanske jentene har før, under og etter VM gjort sitt syn på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i fotballen, veldig klare.

I front for likestillingsdebatten har superstjernen Megan Rapinoe stått. Spilleren som ble toppscorer og VMs beste spiller, har brukt sin status til å få oppmerksomhet rundt lønningene.

Robert Deutsch / Reuters / NTB Scanpix

– Vi må være bedre. Vi må elske mer og hate mindre, lytte mer og snakke mindre. Alle er ansvarlige for å gjøre verden bedre. Vårt lag gjør en bra jobb, og vil bidra til noe større enn å bare være fotballspillere, sa Rapinoe under talen sin onsdag.

Sammen med lagvenninnene saksøkte hun det amerikanske fotballforbundet for kjønnsdiskriminering.