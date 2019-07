LYON: Alex Morgan førte tommelen og pekefingeren sammen, løftet hånden mot munnen og pekte litt småsnobbete mot himmelen med lillefingeren. Så la den amerikanske stjernen hodet bakover og lot som hun tok en liten slurk med britisk te. Mer skulle ikke til for å sette fyr på internett og fornærme de mest lettkrenkelige blant engelske fotballsjeler.

Det perfekt gjennomførte 2–1-målet i VM-semifinalen mot England var selvsagt det viktigste, men etter kampen var det like mange som snakket om Morgans feiring. Kanskje var gesten et lite stikk til kritikerne som mente USA var arrogante da de markerte alle de 13 målene mot Thailand i åpningskampen som om de var oppgjørets eneste.

Kanskje var det bare en enkel markering av hennes egen 30-årsdag.

To dager før amerikanernes nasjonaldag var det også noen som trakk linjene helt tilbake til «teselskapet i Boston» i 1773, da amerikanske kolonister kastet lasten på et britisk skip – det vil si te – over bord.

Noe hint til oppladningen før den amerikanske frihetskrigen for godt over 200 år siden var det neppe, men USAs nummer 13 har vist at hun er i stand til å lede mer enn verdens beste angrep på VM-banene i Frankrike.

Fakta: Alexandra Patricia Morgan Carrasco Født: 2. juli 1989 (30 år) Fødested: San Dimas, California. USA største stjerne på VM-laget som møter Nederland i finalen i Lyon søndag. Posisjon: Spiss Klubb: Orlando Pride Tidligere klubber: California Golden Bears, West Coast FC, California Storm, Pali Blues, Western New York Flash, Seattle Sounders Women, Portland Thorns, Lyon (utlån) Landskamper/mål: 168/107

Utligneren Morgan

Favorittene i søndagens finale brukte årets kvinnedag til å gå til søksmål mot sitt eget fotballforbund for kjønnsdiskriminering. Den første til å signere dokumentene var Alex Morgan

Spillerne krever samme lønn og like gode vilkår som kollegene på herrelandslaget, som for øvrig aldri klarte å kvalifisere seg til fjorårets VM i Russland.

– Du må ta et standpunkt. Men hvorfor er det sånn at vi må kjempe den samme kampen hele tiden, år etter år? spurte Morgan i Time Magazine nylig.

Foreløpig har forbundet avvist alle krav fra spillerne.

Da magasinet i vår presenterte sin årlige kåring av verdens 100 mest innflytelsesrike personer, var Morgan én av to fotballspillere på listen. Den andre var Liverpools egyptiske stjerne, Mohamed Salah. Han brukte anledningen til å peke på hvordan den arabiske kulturen bør behandle kvinner bedre.

«Utligneren» var forsidetittelen på utgaven med bilde av Morgan. Da tenkte de ikke på eventuelle mål hun måtte finne på å score i VM. De tenkte på kampen hun kjemper for jenter og kvinners rettigheter på og utenfor fotballbanen.

De tre andre idrettsutøverne i det gode selskapet var Tiger Woods, LeBron James og Caster Semenya.

Nesten 15 millioner følgere

Etter at Abby Wambach la opp i 2015 og Carli Lloyd nå stort sett starter kampene på benken, har mer ansvar og ikke minst fokus blitt lagt på den giftige trioen helt foran på banen. Morgan spiller i midten, med Megan Rapinoe til venstre for seg og Tobin Heath til høyre.

Wambach mener Morgans innflytelse er blitt større de siste årene.

– Hun har i større grad tatt en lederrolle og blitt en stemme utenfor banen. Det har betydd mye for hvordan hun blir respektert og sett på internt i laget, sier Wambach til Washington Post.

Mia Hamm, den største stjernen fra laget som vant VM på hjemmebane i 1999, skrev nylig at som «mor til tvillingdøtre på 12 år, ser jeg virkelig hvilken påvirkning Alex har på den neste generasjonen med unge jenter. Hun er virkelig opptatt av å være et godt forbilde for dem, og jeg er utrolig takknemlig for at sportens fremtid er i så gode hender».

Med 7,3 millioner følgere på Instagram, 3,8 millioner på Twitter og 3,4 millioner på Facebook er det neppe noen kvinnelige spillere som når lenger ut på sosiale medier enn Morgan.

Tidlig dollarmillionær

Hun ble for alvor kjent da hun i 2011-VM scoret i både semifinalen og finalen (som USA tapte for Japan). Det første gullet kom i London-OL året etter. Morgan scoret i semifinalen og ble raskt en stor stjerne i hjemlandet.

I det første året til den nye, profesjonelle ligaen i USA, tjente hun mer enn 1 million dollar (ca. 8,5 mill. kr etter dagens kurs). Mesteparten kom imidlertid fra sponsorer og reklamekampanjer hun frontet.

USA ble verdensmestre for tredje gang i 2015, men Morgan slet med skader og imponerte ingen på banen. 2016-OL ble en fiasko med kvartfinaletap for Sverige.

I januar 2017 dro Morgan til Europa og Lyon for et halvt år. Sammen med blant andre Ada Hegerberg vant hun ligaen, cupen og Champions League (en finale hvor både Morgan og Hegerberg måtte byttes ut med henholdsvis skade og sykdom).

Med seks mål i årets mesterskap er hun først på toppscorerlisten sammen med engelske Ellen White.

Den største motivasjonen før søndagens finale mot Nederland er å vinne USAs fjerde VM-gull.

Men Alex Morgan og lagvenninnene vet også at en ny pokal er den beste argumentasjonen i kampen mot eget fotballforbund.

